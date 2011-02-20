کلیات طرح نظارت بر نمایندگان مجلس به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ادیانی راد در حاشیه افتتاح پارک علم و فناوری مازندران در ساری، در خصوص طرح نظارت بر نمایندگان مجلس اظهار داشت: طرح مربوط به نظارت بر امور نمایندگان مجلس یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب است که در ملاقات سال گذشته مطرح کردند.

ادیانی تصریح کرد: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری، مجلس تدوین طرح اولیه را بر عهده کمیسیون اصل 90 قرار داد که این کمیسیون پنج نفر را برای تهیه طرح انتخاب کرد.

وی با اشاره به اینکه این طرح از سوی کمیسیون اصل 90 تدوین و به صحن مجلس رفت یادآور شد: به دلیل اهمیت این طرح، مجلس این طرح را به کمیسیون مشترک ارجاع داد.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس افزود: هرگاه یک طرح دارای ابعاد مختلف بوده و اهمیت چند جانبه داشته باشد بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، به کمیسیون مشترک ارجاع داده می شود و تشخیص اینکه چه کمیسیون هایی در کمیسیون مشترک حضور داشته باشند بر عهده هیئت رئیسه مجلس است.

وی با بیان اینکه طرح نظارت بر امور نمایندگان به کمیسیون حقوقی قضایی، کمیسیون اصل 90 و کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شده گفت: از این کمیسیونها افرادی در کمیسیون آیین نامه داخلی برای تدوین طرح حضور دارند.

ادیانی با اشاره به اینکه مقدمات اولیه این بحث برای طرح در کمیسیون مشترک آماده شده است، بیان کرد: آخرین مرحله کلیات طرح با اتفاق آراء به تصویب کمیسیون مشترک رسیده و چارچوب بحث توسط کمیسیون تشکیل شده، انجام گرفت که در حال حاضر بحث بر سر ترکیب هیئت نظارت بر امور نمایندگان است.

وی گفت: افرادی که از سوی مجلس برای نظارت بر امور نمایندگان تشکیل می شوند شامل دو گروه از افراد هستند که دارای شخصیت حقوقی بوده و افرادی که با رای مستقیم مجلس انتخاب می شوند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح هنوز در مجلس تصویب نشده یادآور شد: طرح نظارت بر امور نمایندگان مجلس ، نظارت مجلس بر مجلس و نظارت به کمیسیونها به کمیسیون مشترک ارجاع داده شده است.

ادیانی یکی از پنج نفر عضو کمیسیون اصل 90 برای تهیه طرح اولیه نظارت مجلس بر امور نمایندگان است.

