۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

افشار مقدم خبر داد:

اختصاص یک میلیارد ریال برای بازسازی مسجد محدثین بابل

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار بابل گفت: استاندار مازندران، یک میلیارد ریال جهت توسعه و بازسازی مسجدمقدس محدثین بابل اختصاص داد.

یدالله افشار مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل اظهار داشت: مسجد محدثین بابل از جمله مکان های مقدسی است که قلوب زیادی از مشتاقان و شیفتگان حضرت بقیة الله از سراسراستان و حتی اقصی نقاط کشور را به خود جلب کرده و هم اکنون به عنوان کانون وصل عاشقان حضرت است.

وی با اشاره به جایگاه مقدس مسجد محدثین در بین عاشقان حضرت ولی عصر(عج) و قدمت تاریخی آن بیان داشت: در بازدید اخیراستاندار مازندران از مسجد مقدس محدثین و تأکید وی مبنی بر توسعه این مسجد گفت:با توجه به مساعدت استاندار مازندران، یک میلیارد ریال جهت بازسازی مسجد و مقبره دوعالم برجسته شیعه، ملانصیرا و شیخ کبیر و توسعه و تجهیز کتابخانه اختصاص یافت.

فرماندار بابل با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای طرح توسعه مسجد بیان داشت: دراین خصوص شهرداری و شورای اسلامی شهربابل با انجام کار کارشناسی و مطالعاتی نسبت به اجرای طرح تفصیلی در اطراف مسجد و آزادسازی زمین های مجاورآن در جهت عملیاتی کردن توسعه مسجد اقدام می کنند.

بابل دومین شهرستان پرجمعیت مازندران است. 

کد مطلب 1257516

