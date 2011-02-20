اکران 95 فیلم داخلی و خارجی در جشنواره رشد مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس یونسی شامگاه شنبه در مراسم افتتاحیه این جشنواره در سینما سپهر ساری اظهار داشت: 95 فیلم در این جشنواره به نمایش گذاشته می شوند.

وی با اشاره به حضور 26 فیلم خارجی و 69 فیلم ایرانی در این جشنواره گفت: حدود هشت فیلم از مازندران به این جشنواره راه یافته اند.

وی افزود: چهلمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در سه شهر ساریف بابل و نوشهر برگزار می شود.

رئیس گروه بررسی محتوای آموزشی اداره کل آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد:این فیلم ها د رزمینه های علمی، آموزشی و تربیتی هستند که از هشت صبح تا 18 عصر اکران می شوند.

وی در بیان اهداف جشنواره فیلم رشد یادآور شد: ایجاد خلاقیت و نوآوری بین فیلم سازان، بالا بردن سطح کیفی برنامه های آموزشی، استفاده از تکنولوژی در نظام تعلیم و تربیت و بهینه سازی رفتارهای آموزشی و تربیتی از اهداف این جشنواره است.

یونسی، در رابطه با موضوع فیلم های چهلمین جشنواره فیلم رشد گفت: همت مضاعف و کار مضاعف، اصلاح الگوی مصرف، تحول در حوزه دانش، مهارت و تربیت دانش آموزان، علوم و فنون و نفش فناوری های نوین در آموزش و پرورش، فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی، خلیج همیشه فارس، فرهنگ ملل، فرهنگ و معارف اسلامی، تعلیم و تربیت و بسیاری از سوژه های دیگر از موضوع فیلم های جشنواره هستند.

چهلمین جشنواره بین المللی فیلم رشد از 30 بهمن تا پنجم اسفند برگزار می شود.