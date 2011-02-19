اظهار امیدواری صالحی و وستروله به توسعه همکاری های ایران و آلمان

به گزارش خبرنگار مهر گیدو وستروله وزیرامورخارجه آلمان به منظور دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران شامگاه شنبه وارد تهران شد و با علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

صالحی و وستروله بعد از انجام مذاکرات رسمی در کنفرانسی مطبوعاتی حاضر شده و نتایج مذاکرات خود را اعلام کردند.

صالحی تاکید کرد امشب فرصت خوبی بود که با وزیرامورخارجه آلمان بحث های خوبی در رابطه با مسائل دوجانبه داشته باشیم.

وی افزود: وزیرخارجه آلمان به حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران رسید و در دیداری قریب به یک ساعت در مورد مسائل دو جانبه و بین المللی تبادل نظر شد.

صالحی خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه آلمان در اروپا و نقش موثر جمهوری اسلامی ایران در منطقه به این نتیجه رسیدیم که دو کشور می توانند همکاری های خوبی در سطح دو جانبه و منطقه ای و بین المللی داشته باشند.

وزیرامورخارجه ایران افزود: در این مذاکرات بر روی بسیاری از مسائل اشتراک نظرداشتیم و البته در رابطه با برخی موضوعات نیز اختلاف نظر وجود داشت اما در رابطه با مسائل مورد علاقه طرفین و ارتقای روابط تبادل نظر صورت گرفت و مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروریسم از جمله موضوعاتی بود که مورد تاکید طرفین بود.

گیدو وستروله نیز در این کنفرانس مطبوعاتی با بیان اینکه در دیدار با صالحی در خصوص مسائل دو جانبه و بین المللی گفتگو شد، اظهار داشت: این اولین گفتگوی ما به صورت نزدیک و مستقیم بود البته پیشتر به صورت تلفنی چند بار صحبت کرده بودیم اما این دیدار فرصتی بود تا در رابطه با مسائل مختلف رایزنی کنیم.

وزیرامورخارجه آلمان ، مبارزه قاچاق مواد مخدر را از جمله موضوعات مطرح شده در مذاکرات با وزیر خارجه ایران عنوان کرد و گفت: اختلاف نظرهایی نیز وجود داشت اما ما با احترام در رابطه با این موضوعات صحبت کردیم و قرار گذاشتیم که تبادل نظرها ادامه یابد.

وستروله تاکید کرد ما با علاقه به گفتگوها با ایران می نگریم.