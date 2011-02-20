اتاق بازرگانی مازندران زیانده بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فرجی شامگاه شنبه در جمع صنعتگران و بازرگانان مازندران در تالار حاج حسن ساری افزود: صنعت مازندران به واسطه قانون هدفمندی یارانه ها دوران سختی را سپری می کند و باید از طریق این قانون برای بخش صنعت، ثروت و سودآوری ایجاد کرد.

وی خاطر نشان کرد: به واسطه اینکه اتاق بازرگانی به فکر صنعتگر و معدنکار نبوده به صورت مشخص شاخص های رشد و توسعه در مازندران وجود ندارد و فعالیتهای صنعتی معدنی مازندران هدفمند نیست.

مدیر اجرایی شهرک صنعتی شهرستان ساری با اشاره به اینکه مصوبات دولت در سفرهای خود به مازندران برای رفع موانع صنعتی استان کارگشا نبوده است تصریح کرد: اتاق بازرگانی باید در راستای ارتقاء تولید صنعتگران برنامه ریزی کند.

فرجی با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید مقتدرانه نسبت به حمایت از خدمات بازرگانان، باغداران، دامداران و صاحبان صنایع استان در خارج از مرزهای سرزمینی کشور نقش آفرینی کند یادآور شد: به واسطه نبود مدیریت صحیح در اتاق بازرگانی مازندران، در جهت رفع مشکلات این حوزه گام های اساسی برداشته نشده است.

وی با اعلام اینکه متاسفانه طی سالهای اخیر بازار واردات بی رویه و صادرات کم اهمیت در مازندران رواج داشته است گفت: اتاق بازرگانی 100 ساله ایران و 15 ساله مازندران هنوز نتوانسته در جهت پتانسیل یابی و رفع گره های کور صنعتگران و صاحبان تولید و صادرات مازندران برنامه ریزی کند.

عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مازندران نیز متاسفانه بسیاری از مشکلات و موضوعات قابل حل در اتاق بازرگانی مازندران، رفع نشده باقی ماند اظهار داشت: جایگاه صنعتی مازندران در کشور بسیار پایین است.

پنجمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران، چهارشنبه چهارم اسفندماه در ساری برگزار می شود.