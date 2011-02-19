صالحی:به آینده امیدواریم/ ملاقاتهای بیشتری با وزیر خارجه آلمان خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، گیدو وستروله وزیرخارجه آلمان که برای دیدار با صالحی وزیرامورخارجه ایران به تهران سفر کرده است بعد از مذاکرات با وی در کنفرانس خبری با حضور نمایندگان رسانه های جمعی در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدام دولت آلمان در تحریم سوخت هواپیماهای مسافربری ایران تصریح کرد: ما در مذاکره با وزیرخارجه المان در این رابطه بحث کردیم این مسئولیت دولت آلمان نیست بلکه می بایست گفتگوهایی بین شرکت های خصوصی انجام شود تا این مشکل برطرف شود.

وزیرامورخارجه آلمان در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با حضور ارتش آلمان در افغانستان بر خلاف قانون اساسی این کشور نیز گفت: از نظر ما موضوع افغانستان یک تعهد بین المللی است که از طرف سازمان ملل به ما داده شده و خوشحالیم که ایران نیز در کنفرانس کابل شرکت کرده و ایران و آلمان در رابطه با همکاری در افغانستان منافع مشترکی دارند.

خبرنگار دویچه وله آلمان سئوال کرد سفر وزیرامورخارجه آلمان به تهران برای حل مشکل دو تبعه آلمانی صورت گرفته آیا برای مناسبات دو جانبه نیز رایزنی صورت گرفت که صالحی در این باره گفت: شما خودتان را در جایگاه دولت آلمان قرار دادید در حالی که بحث اصلی ما در این گفتگوها مسائل دوجانبه بود.

وزیرامورخارجه ایران خاطرنشان کرد: نگاه ما به اینده است و به گذشته کاری نداریم و نسبت به آینده نیز امیدواریم.

وی تاکید کرد: ملاقات های دیگری با وزیرخارجه آلمان در آینده خواهیم داشت و قرار ملاقات ها را نیز گذاشته ایم.

صالحی گفت: مسئله دوتبعه آلمانی که حل شده بود پس ادعای شما درست نیست.

وزیرخارجه آلمان نیز در این باره گفت: طبیعی است موضوع شهروندان آلمانی مورد توجه ماست اما تایید می کنم که گفتگوی تخصصی با آقای صالحی درباره مسائل دوجانبه داشتیم.

وستروله گفت: امروز روز بحث های بزرگ نبود بلکه فرصتی بود تا شخصا یکدیگر را بهتر بشناسیم.

وی در رابطه با موضع دولت آلمان در خصوص مسئله هسته ای ایران گفت: ما موضع شناخته شده ای داریم که با برداشت اروپا هماهنگ است. من به عنوان نماینده 3+3 به اینجا نیامده ام بلکه گفتگوهای دوجانبه ای داشتیم.