فرماندار جدید رامسر منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به پیشنهاد سیدعلی اکبر طاهایی استاندار مازندران، در حکمی از سوی مصطفی محمد نجار وزیر کشور، فرماندار جدید شهرستان رامسر منصوب شد.

بر اساس این حکم، محمدصالح رضا خانی به عنوان فرماندار جدید شهرستان رامسر معرفی شد.

عبدالصمد صفرنژاد فرماندار پیشین شهرستان رامسر نیز در حکمی به سمت فرماندار جدید شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی منصوب شد.

رضاخانی پیش از این به عنوان رئیس آموزش و پرورش شهرستان رامسر مشغول به کار بوده است.

مازندران دارای 19 شهرستان بوده که رامسر در غربی ترین نقطه استان قرار دارد.