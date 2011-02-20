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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۳

علی حنطه سرمربی ابومسلم شد

علی حنطه سرمربی ابومسلم شد

مشهد - خبرگزاری مهر: پس از انصراف کاظم غیاثیان از ادامه همکاری با تیم فوتبال ابومسلم، علی حنطه بعنوان سرمربی جدید مشکی پوشان خراسان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هیئت عامل باشگاه ابومسلم خراسان صبح یکشنبه در جلسه ای دو ساعته به بررسی موضوع کناره گیری غیاثیان از سرمربیگری تیم فوتبال ابومسلم و آینده این تیم دسته اولی پرداختند و در پایان این جلسه، قرار بر این شد که علی حنطه برای مدت 18 ماه سکان هدایت ابومسلمی ها را به دست بگیرد.

حنطه نیز ضمن امضای قرارداد سفید با ابومسلم به مسئولان این باشگاه قول داده است که طی 18 ماه فعالیت خود بهترین نتایج ممکن را برای مشکی پوشان فوتبال خراسان بدست آورد و البته با این تیم به لیگ برتر صعود کند.

علی حنطه در حالی به سمت سرمربیگری تیم فوتبال ابومسلم خراسان انتخاب شده است که برخی از هواداران این تیم مشهدی بخاطر نتایج دو فصل پیش و البته سقوط فصل گذشته ابومسلم از رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور با هدایت حنطه، به او لقب "ناکام بزرگ" را داده اند.

کد مطلب 1257527

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