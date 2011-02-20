مسافرت به خراسان شمالی 2.8 درصد کاهش یافت

حمید رضا شهرکی ثانوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: پارسال تعداد مسافران جابجا شده توسط ناوگان این استان سه میلیون و 386 هزار و 331 نفر بوده است که در سال جاری این تعداد به سه میلیون و 291 هزار و 665 نفر رسیده است.

وی تصریح کرد: میزان حمل بار توسط ناوگان باری استان نیز در 10 ماه سال جاری سه میلیون و 168 هزار و 215 تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22.5 درصد رشد داشته است.

وی همچنین از افزایش تعداد مسافران جابجا شده به استان در دی ماه سال جاری همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز خبر داد و گفت: در دی ماه سال گذشته 292 هزار و 739 نفر جابجا شدند که این میزان جابجایی در دی ماه سال جاری به 390 هزار و 254 نفر افزایش یافت.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت تمام ناوگان استان در کنترل این سازمان بوده است و افزایش قیمتی در این زمینه وجود نداشته است.

شهرکی ثانوی هم چنین از نصب و راه اندازی دستگاههای ترافیک شمار آنلاین در محورهای ارتباطی استان نیز خبر داد و اظهار داشت: با نصب این دستگاهها آمار روزانه از ترافیک ناوگان استان در اختیار این سازمان قرار می گیرد و تاکنون قرار داد سه دستگاه با اعتبار 942 میلیون ریال برای سال جاری بسته شده است.

وی اضافه کرد: این تعداد به هفت دستگاه افزایش می یابد و برای سال آینده اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال جهت تجهیز این دستگاهها پیش بینی شده است.

مدیر کل حمل ونقل و پایانه های خراسان شمالی همچنین از راه اندازی مرکز مجاز معاینه فنی برون شهری بجنورد با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سه ماه اول سال 90 نیز خبر داد و گفت: بزودی دو مرکز مجاز معاینه فنی در محورهای فاروج به بجنورد و محور فرعی راز و جرگلان با سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره برداری می رسد.

وی در خصوص تعداد رانندگانی که کارت هوشمند دریافت کرده اند نیز گفت: در مجموع 9 هزار و 83 راننده در استان کارت هوشمند دریافت کرده اند.

