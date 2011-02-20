به گزارش خبرگزاری مهر، گروه فیلم و سریال شبکه دو تله فیلم‌های متنوعی را برای ایام نوروز تهیه می‌کند. فیلم تلویزیونی "یک اتفاق به ظاهر ساده" به کارگردانی مسعود تکاور و تهیه‌کنندگی سعید منتظرالمهدی با نگاهی به مدیریت بحران در چهارشنبه آخر سال به فرهنگ‌سازی استفاده درست، مطلوب و بی خطر از چهارشنبه سوری می‌پردازد.

در این فیلم که آرش برهانی فیلمنامه آن را نوشته، بازیگرانی چون محمود عزیزی، بهزاد خداویسی، روشنک عجمیان، حشمت آرمیده، شهرزاد عبدالمجید و شهرزاد کمال‌زاده به ایفای نقش می‌پردازند. تصویربرداری این تله فیلم 30 بهمن در تهران آغاز شده و در شب چهارشنبه ‌سوری از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

فیلم تلویزیونی "شب و روز" به کارگردانی حجت ذیجودی و تهیه‌کنندگی محسن شایانفر با بازی لادن طباطبایی، رامتین خداپناهی، احمد عباس قلی، بهزاد خداویسی، حسین چنگی و ترلان پروانه در عید نوروز از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم با مضمون اجتماعی سعی دارد به تاثیر حضور بچه‌ها در خانه و همچنین دوری بچه‌ها از پدر و مادر بپردازد. تصویربرداری این فیلم در تهران به پایان رسید و شادی شایانفر نیز تدوین آن را بر عهده دارد.

همچنین فیلم‌های تلویزیونی "سیر، سنجد، سمنو" به کارگدانی فریدون فرهودی و تهیه‌کنندگی امیرعباس کنی، "داستان اسباب‌بازی" به کارگردانی مسعود کرامتی و تهیه‌کنندگی علیرضا خاتمی، "حدس بزن چه کسی برای عید می‌آید" به کارگردانی رضا بهشتی و تهیه‌کنندگی پریسا عشقی و فیلم تلویزیونی "صبح بخیر آقای سرکار" به کارگردانی نادر مقدس و تهیه‌کنندگی محمد ناجی از فیلم‌هایی هستند که گروه فیلم و سریال شبکه دو برای پخش در ایام نوروز تولید می‌کند.