رحیم صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: شاید رقابت اصلی برای کسب عنوان قهرمانی مسابقات تکواندو جام باشگاه‌های آسیا بین مدعیان داخلی باشد اما نمی توان هیچ تیمی را دستکم گرفت. تیم‌های اردن، افغانستان و عراق با تیم‌های ملی خود پای به مسابقات تکواندو جام باشگاه‌های آسیا گذاشته‌اند و این نشان می دهد رسیدن به قهرمانی در این رقابت‌ها برای تیم‌های ایرانی کار آسانی نیست.

وی با اشاره به اینکه مسابقات تکواندو جام باشگاه‌های آسیا جایگاه بالایی دارد، افزود: فدراسیون تکواندو باید تلاش کند همه کشورهای آسیایی مسابقات جام باشگاه‌های این قاره را جدی گرفته و بهترین تیم‌های باشگاهی خود را روانه این رقابت‌ها کنند. در این شرایط غیبت یک تیم مانند کره جنوبی نمی تواند آنچنان تاثیرگذار باشد.

سرمربی تیم تکواندو جوانه در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: سال گذشته تیم‌های خوبی در مسابقات تکواندو جام باشگاه‌های آسیا شرکت داشتند و رقابت‌های سطح بالایی را نیز شاهد بودیم. البته دو ماه دیگر رقابت‌های قهرمانی جهان برگزار می شود، به همین خاطر خیلی از کشورها از جمله کره جنوبی دست به ریسک نزده و در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا شرکت نکرده اند تا در مسابقات جهانی باقدرت حضور یابند.

صالحی تغییر زمان برگزاری و جدا کردن رقابت‌های تکواندو جام باشگاه‌های آسیا از پیکارهای جام فجر را باعث رونق گرفتن این مسابقات خواند و در خصوص شرایط تیم جوانه گفت: تیم خوبی داریم. شاید ستاره نداشته باشیم اما جوانانی داریم که در لیگ مبارزات خوبی را به نمایش گذاشتند و می توانیم با اتکا به آنها به هدف خود که قهرمانی در آسیاست، برسیم.

تیم تکواندو جوانه که در دوره قبلی این مسابقات به عنوان نایب قهرمانی دست یافت با نفراتی چون شاکری، سلیمی، خمسه، خداداد، فراهانی، امامی، مروی مقدم، قربانی، بیات و خدامی در رقابت‌های تکواندو جام باشگاه‌های آسیا حضور یافته است.