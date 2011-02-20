مواد غذایی نمایشگاه کتاب کودک را به حاشیه برد

به گزارش خبرنگار مهر، بالکن شبستان مصلای تهران این روزها میزبان سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان است و این در حالی است که چند صد متر پائینتر از آن و در ورودی مصلی هشتمین نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات غذایی و بهداشتی برپا شده و با توجه به اولویتهای سبد مصرف در میان خانوارهای ایرانی، این نمایشگاه با جذب بازدیدکنندگان و رضایت شرکتهای عرضه کننده مواد غذایی و بهداشتی از فروششان، عملاً نمایشگاه کتاب کودک را به حاشیه برده است.
این مسئله البته علل مختلفی دارد که شاید مهمترینشان برپایی نمایشگاه مواد غذایی در آستانه شب عید و امکان دسترسی آسانتر شهروندان تهران به اقلام غذایی و بهداشتی مورد نیازشان با مراجعه به مصلی است.
هشتمین نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات غذایی و بهداشتی از 25 بهمن یعنی دو روز قبل از سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان گشایش یافت و به مانند دیگر نمایشگاههایی که در مصلی برگزار میشود، 10 روزه است و تا 4 اسفند یعنی دو روز پیش از پایان نمایشگاه کتاب کودک دایر است.
تعداد مساوی عرضهکنندگان محصولات مربوطه در دو نمایشگاه
نکته جالب توجه آنکه در هر دو نمایشگاه حدود 250 عرضه کننده محصولات مربوطه حضور یافتهاند؛ در نمایشگاه کتاب کودک کتابهای 250 ناشر این حوزه و در نمایشگاه مواد غذایی هم محصولات 250 شرکت تولیدی مواد غذایی و بهداشتی عرضه میشود.
اما تفاوتهایی هم در برپایی این دو نمایشگاه دیده میشود؛ هشتمین نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات غذایی و بهداشتی زیر دو چادر بزرگ برپا شده اما حتی این مسئله هم نتوانسته مانع از مراجعه انبوه شهروندان تهرانی برای تهیه اقلام مورد نیازشان در روزهای پایانی سال و در آستانه شب عید شود.
اجحاف در حق نمایشگاه کتاب کودک
شاید با توجه به همین تعداد زیاد بازدیدکننده باشد که مسئولان مصلی حاضر شدهاند از یک ماده مندرج در قراردادهایی که معمولاً با موسسات متقاضی برگزاری نمایشگاه در این مکان مذهبی منعقد میکنند؛ چشمپوشی کنند؛ الزام مجریان به تعطیلی نمایشگاه در صبح جمعه (با توجه به احتمال برگزاری نماز جمعه در مصلی).
البته هنوز مشخص نیست که چرا مسئولان مصلی در مورد نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان اینگونه عمل نکردهاند و مجریان برگزاری این نمایشگاه را ملزم به تعطیل کردن آن از ساعت 8 تا 14 صبح روز جمعه کردهاند؟
دلایل نامشخص ناشران برای ذکر نکردن نامشان در هنگام مصاحبه!
با یک مراجعه ساده به نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان آشکارا شاهد رکود حاکم بر آن خواهید بود؛ بسیاری از غرفهداران در گفتگوهایشان با خبرنگار مهر از این اُفت بازدیدکننده متعجباند و با این حال مشخص نیست چرا بسیاری از آنها هنگام اعلام نظراتشان و گلایه از کاهش شدید فروش کتابهایشان، مایل به اعلام نامشان نبودند!
یک ناشر کتاب کودک و نوجوان که کتابهایش را در غرفهای نسبتاً بزرگ در بالکن شبستان عرضه میکند، بدون اعلام نامش به خبرنگار مهر گفت: واقعاً این وضعیت تاسف بار است. تا حالا این میزان کم بازدیدکننده ندیده بودم. اگر این وضعیت تا آخر نمایشگاه ادامه داشته باشد، هیچ سودی نخواهیم برد البته من به تجربه دریافتهام که در دو سه روز آخر معمولاً تعداد بازدیدکنندگان بیشتر خواهد شد.
چرا در کانون برگزار نشد؟
وی با ابراز تاسف از اُفت شدید مخاطبان این نمایشگاه درباره علت آن گفت: نمایشگاه در گوشه شهر برپا شده و مردم باید راه زیادی را طی کنند تا به مصلی برسند. نمیدانم چرا مثل سال گذشته آن را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار نکردهاند؟
یک ناشر دیگر در این باره به خبرنگار مهر گفت: علت اصلی کاهش بازدیدکنندگان این است که هیچ تبلیغی برای نمایشگاه صورت نگرفته است. به نظرم چنین نمایشگاههایی نباشد بهتر است!
پول اجاره بهای غرفه را هم درنمیآورم
ناشر دیگری که غرفهای با متراژ 40 متر را با بهای 2 میلیون و 400 هزار تومان و برای 10 روز نمایشگاه در بالکن شبستان اجاره کرده، گفت: تا الان که 3 روز از نمایشگاه گذشته است، فروش ما به 200 هزار تومان هم نرسیده است. فکر نمیکنم بتوانیم حتی اجاره بهای غرفهمان را دربیاوریم.
مسئول یکی دیگر از غرفههای حاضر در سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان درباره این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: غرفههایی که به ما دادهاند خوب است، جایشان هم مناسب است ولی نمیدانم چرا نمایشگاه بازدیدکننده ندارد. البته مردم ما کلاً میانه خوبی با کتاب ندارند.
یک ناشر دیگر مشکلات مربوط به توزیع کتاب کودک در ایران را علت اُفت بازدیدکنندگان دانست و گفت: کتاب کودک شبکه توزیع درست و حسابی ندارد و پدرها و مادرها هم اطلاعات تخصصی درباره کتابهای مناسب برای بچههایشان ندارند.
مردم به کتاب بیاعتمادند
وی افزود: مردم نسبت به کتاب بیاعتمادند و چون فکر میکنند بخشهای زیادی از آن ممیزی شده و لابُد حرف اصلی که باید در کتاب زده شود، نیست، کتاب نمیخرند.
مردم به کتاب بیاعتمادند
وی افزود: مردم نسبت به کتاب بیاعتمادند و چون فکر میکنند بخشهای زیادی از آن ممیزی شده و لابُد حرف اصلی که باید در کتاب زده شود، نیست، کتاب نمیخرند.
با این همه رئیس سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تهران در واکنش به ابراز نگرانی برخی غرفهداران حاضر در این نمایشگاه به آنها اطمینان داد در پایان این رویداد فرهنگی، با رضایت از مصلی خارج میشوند.
اظهار امیدواری رئیس نمایشگاه به تغییر منحنی فروش ناشران
محسن یگانهکاری در گفتگو با خبرنگار مهر، نظرش را درباره جذب بازدیدکنندگان سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان توسط نمایشگاه عرضه مواد غذایی و محصولات بهداشتی که به صورت همزمان با این نمایشگاه و در مصلای تهران برگزار میشود، اینگونه بیان کرد: خیلی از کسانی که برای بازدید از آن نمایشگاه میآیند وقتی متوجه میشوند نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان دایر شده است، به اینجا هم میآیند.
مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان درباره نارضایتی برخی غرفهداران از کم بودن میزان فروش کتابهایی که به نمایشگاه آوردهاند، گفت: وضعیت فروش در همه نمایشگاهها حتی نمایشگاه بینالمللی کتاب در روزهای اول همینگونه است ولی حتی این قضاوت هم که فروش شدیداً کم است، درست نیست.
وی تاکید کرد: معتقدیم مردم از نمایشگاه استقبال میکنند و دوستان ناشر در پایان این رویداد راضی از مصلی خارج میشوند.
یگانهکاری همچنین از عدم فروش کتاب در نخستین روز نمایشگاه مذکور (27 بهمن) خبر داد و با عذرخواهی از شرکتکنندگان افزود: ما در روز اول صندوقهایمان را باز نکرده بودیم و عملاً فروش کتاب از روز دوم شروع شد.
رئیس نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تهران همچنین با پذیرش پائین بودن میزان فروش کتاب در این نمایشگاه گفت: از روز دوم هم تا الان (روز چهارم) فروش کم بوده ولی امیدواریم این منحنی تغییر کند و مطمئنم در روزهای آخر فروش کتاب به حد مطلوب خواهد رسید.
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