به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "مشکلات یک مرد محترم" به کارگردانی شهاب عباسی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی‌پور یکشنبه اول اسفند ساعت 20 ازشبکه سه سیما پخش می‌شود. در این فیلم بهزاد فراهانی، شهربانو موسویع باقر صحرارودی و بیوک میرزایی بازی کردند و داستان درباره سیروس راننده مینی‌بوس روستا است که کاندیدای شورای روستا شده و ...



فیلم سینمایی "کارآگاه خصوصی" به کارگردانی برایان لوانت یکشنبه اول اسفند ماه ساعت 20:45 ازشبکه تهران پخش می‌شود. داستان این فیلم درباره جکی جان است که به عنوان کارآگاه خصوصی باید از بچه‌های خواهرش مراقبت کند، اما او دچار دردسرهای فراوانی می‌شود.

روزدوشنبه دوم اسفند ماه ساعت 9 فیلم سینمایی "تام و جری، دستیاران شرلوک هولمز" به کارگردانی اسپیک برناند و جف سیرگی ازشبکـه تهران روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم درباره ربوده شدن یک الماس گرانقیمت است که شرلوک هولمز به کمک تام و جری آنها را پیدا می‌کند. این فیلم یک انیمیشن خانوادگی است.



فیلم سینمایی "هنوز نرسیدیم" به کارگردانی برایان لوات دوشنبه دوم اسفند ماه ساعت 10:30 از شبکه سه سیما پخش می‌شــود. در این فیلم آیس کیوب، نیا لانگ و آلیشا آلن بازی کردند و داستان درباره مردی است که با یک خانم آشنا می‌شود که دو فرزند دارد.

فیلم سینمایی "سرباز سایبرگ" به کارگردانی جان استید دوشنبه دوم اسفند ماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. داستان این فیلم درباره سربازی است که در یک پروژه مخفی توسط آمریکائیان از لحاظ ژنتیکی روی مغز آن دستکاری شده و او را ازحالت طبیعی خارج کرده و حالا او فراری است و قصد دارد با آنها مبارزه کند.

فیلم تلویزیونی "میهمان بابا" به کارگردانی جواد مزدآبادی دوشنبه دوم اسفند ماه ساعت 13:30 ازسیمای استان‌ها پخش می‌شود. در این فیلم مهران رجبی، محسن قاضی مرادی، فاطمه طاهری، پوراندخت مهیمن، مهوش وقاری، امیر غفارمنش بازی کردند و داستان درباره پیرمردی است که در روز اول بازنشستگی خود با اتفاقات بسیاری رو به رو می‌شود.

فیلم سینمایی "زره پوش" دوشنبه دوم اسفند ماه به کارگردانی نیمرودآنتال محصول سال 2009 آمریکا ساعت 14:15 از شبکه سه پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی مت دیلون، ژان رنو، لارنس فیشبورن و آموری نولاسکو درباره گروهی مأمور حمل پول است که خودروی زره پوش جدیدی را برای حمل پول دراختیارمی‌گیرند و ...

فیلم "لیمو ترش" به کارگردانی جواد رضویان دوشنبه دوم اسفند ماه ساعت 16از شبکه یک سیما پخش می‌شود. در این فیلم رضویان در کنار ارژنگ امیرفضلی، هوشنگ حریرچیان، مارال فرجاد و احمد پورمخبر بازی کرده و داستان درباره بهروز است که لیسانس پرستاری دارد. تا اینکه او از درمانگاهی که درآنجا کارمی‌کند اخراج می‌شود و به دنبال یافتن کارجدیدی است و ....

فیلم سینمایی "دلفین کوچک ، داستان یک رویا" به کارگردانی ادواردو اسکالت دوشنبه دوم اسفند ماه ساعت 18:30 ازشبکه دو سیما پخش می‌شود. داستان این فیلم درباره دلفین کوچکی است که به همراه گروهش در دریاچه کوچکی زندگی می‌کند. این فیلم محصول سال 2009 است.



فیلم سینمایی "آل کاپون" به کارگردانی جیورجیو سیمونلی دوشنبه دوم اسفند ماه ساعت 20:30 از شبکه چهارسیما پخش می‌شود. داستان این فیلم که محصول سال 1966 است درباره دو مامور معمولی پلیس است که باند یک تبهکار را دستگیر می‌کنند.

فیلم سینمایی "ارنست گنج یاب می‌شود" دوشنبه دوم اسفند ماه ساعت 20:45 ازشبکه تهران پخش می‌شود. داستان این فیلم ارنست است که با پیدا کردن یک گنج بزرگ درگیر ماجراهای جالبی می‌شود.