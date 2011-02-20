مسلمانان باید برای گفتگوهای سازنده الگوسازی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری در بیست و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی که عصر شنبه 30 بهمن با موضوع "راهکارهای کاربردی تحقق تقریب مذاهب اسلامی" در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، در نشست علمی عصرگاهی نخستین روز این کنفرانس 3 روزه در مورد اهمیت " توازن میان ویژگی های فردی، محلی و مصالح عالم امت در گفتمان اسلامی" سخنرانی کرد.

وی بر اعتدال در گفتگو تأکید کرد و عدم رعایت میانه روی در گفتگو را یکی از آفات گفتگوی صحیح دانست و افزود: باید در عین دوری از سطحی نگری در گفتگوها، ژرف اندیشی داشته و در مورد نتیجه نیز عجله نداشته باشیم.

آیت الله تسخیری با انتقاد از انفعال و غفلت برخی علمای اسلام جهت تغییر شرایط کنونی جهان اسلام از عدم ارتباط مستقیم علما با مردم گلایه کرد و بخشی از مشکلات و عقب ماندگی ملتهای اسلامی را ناشی از این عدم ارتباط و انفعال دانست.

وی عدم انتقادپذیری برخی اندیشمندان جهان اسلام را یکی دیگر از عوامل بی نتیجه ماندن گفتگو دانست و افزود: انتقاد از اندیشه امر طبیعی است که باید با سعه صدر از آن استقبال کرد تا کمبودها را جبران کنیم چراکه نقدپذیری موجب تقویت در جهان معاصر می شود. ما بدون اتهام و بی احترامی به شخصیتهای گذشته سعی می کنیم به آفتهایی که جامعه اسلامی را تهدید می کند اشاره کنیم.



آیت الله تسخیری به تشریح نقاط ضعف در جهان اسلام پرداخت و با انتقاد از ارگانهای رسمی که مانع آزادی بیان می شوند، گفت: باید تبعیت اندیشمندان را از ارگانهای رسمی از بین ببریم چراکه به نام تربیت و آموزش گاهی مسائلی مطرح می شود که با این کارها در واقع میدان را به برخی جاهلان داده اند، کسانی که از قدرتهای سلطه تجلیل می کنند شاید گاهی آگاهی را گسترش دهند اما این آگاهی در واقع سطحی است.



دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به آرا و نظریه های اقتصادی شهید آیت الله صدر گفت: تئوری های اقتصادی ایشان در جای خود باقی ماند و کسی آن را گسترش نداد. همچنین عدم وجود برخورد با واقعیتهای موجود، دوری از مشکلات اصلی جهان اسلام و عدم درک درد توده های مردم از دیگر نقاط ضعف جهان اسلام است.

آیت الله تسخیری در پایان از نامه های متعدد خود به علمای جهان اسلام به ویژه کشورهایی که اخیرا جنبشهای مردمی در آنها برپا است، خبر داد و گفت: در این نامه ها به آنها اعلام کردم که حتما طاغوت سرنگون خواهد شد و باید علما در کنار مردم باشند اما متأسفانه هیچ پاسخ مثبتی از سوی آنها ندیدیم در حالیکه ما شاهد روبرو شدن با مسائل بسیار مهم در جهان اسلام هستیم.