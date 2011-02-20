پیروزی کمرنگ منچستریونایتد مقابل تیم غیرلیگی "کرالی"

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد شنبه شب در دور پنجم رقابت‌های جام حذفی فوتبال انگلستان در ورزشگاه خانگی خود اولدترافورد با نتیجه یک بر صفر از سد تیم غیرلیگی کراولی موسوم به "شیاطین سرخ" گذشت. تک گل من یونایتد را وس براون در دقیقه 28 به ثمر رساند.

پیروزی منچستریونایتد با این نتیجه خشم سرآلکس فرگوسن را در پی داشت. سرمربی من یونایتد در این خصوص گفت: بازیکنانم به اهمیت این بازی پی نبرده و تیم حریف را دست کم گرفته بودند. ما در نیمه دوم دیدار با کرالی، بسیار ناامید کننده ظاهر شدیم.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* چلسی یک - اورتون یک (اورتون در ضربات پنالتی 4 بر 3 پیروز شد)

* بیرمنگام 3 - شفیلدونزدی صفر

* استوک سیتی 3 - برایتون صفر

این رقابت‌ها امشب و فردا طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

یکشنبه - 1/12/89

* منچسترسیتی - ناتس کانتی (دیدار تکراری - این دو تیم با نتیجه تساوی یک بر یک به کار خود پایان داده اند)

* فولهام - بولتون

* لیتون - آرسنال

دوشنبه - 2/12/89

* وستهام - برنلی