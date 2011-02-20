دستگاه های اجرایی موظف به کاهش مصرف انرژی و هزینه ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بهرام جلیل خانی صبح یکشنبه در همایش ستاد اصلاح الگوی مصرف با مشارکت دستگاه های خدمات رسان به میزبانی شرکت گاز استان زنجان از نظارت ممیزی 158 دستگاه اجرایی استان خبر داد و بیان کرد: دستگاه های اجرایی موظف اند با احصاء و برآورد هزینه های مصرفی خود و انجام مقایسه کارکرد امسال و سال گذشته و البته با اهتمام و اعمال اقدامات لازم، مصرف انرژی و هزینه ها را به حداقل برسانند.

جلیل خانی از تقدیر دستگاه هایی اجرایی که مصارف خود را به حداقل رسانده اند خبر داد و افزود: با واحدهایی هم که این چهار چوب را رعایت نکنند از سوی بالاترین مقام اجرایی استان برخورد خواهد شد.

وی در این نشست با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درخصوص همت و کار مضاعف، بر استمرار اصلاح الگوی مصرف تاکید کرد و اظهار داشت: در این راستا، دستگاه های اجرایی ملزم به برنامه ریزی هر چه دقیق تر هستند تا ضمن اطلاع رسانی گسترده که موجبات جهت دهی و فرهنگ سازی عمیق اصلاح الگوی مصرف بین اقشار مختلف مردم فراهم می کند، خود نیز به عنوان طلایه داران اصلاح الگو در اجرای هر چه بهتر این طرح ملی تلاش کنند.

دبیر ستاد اصلاح الگوی مصرف استان زنجان از قانون هدفمندسازی یارانه ها به عنوان مهمترین ابزار اصلاح الگوی مصرف یاد کرد و اظهار داشت: با حضور متولیان مصرف در حوزه اداری مالی و خدماتی پشتیبانی دستگاه های اجرایی استان علاوه برحضور رؤسای شرکت های خدمات رسان در جلسات ستاد اصلاح الگوی مصرف، خواستار حساسیت و اهتمام جدی مدیران در کاهش مصارف انرژی در دستگاه های اجرایی استان هستیم.

جلیل خانی از مکانیزم قیمت ها به عنوان یکی از ابزار های مهم اصلاح الگوی مصرف یاد کرد و اظهار داشت: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، شاهد مدیریت هر چه بهتر شهروندان و کاهش محسوس مصارف در بخش های مختلف انرژی هستیم و ادارات، سازمانها و ارگانهای دولتی نیز باید پیشگام در مدیریت مصرف باشند.

وی تصریح کرد: با همکاری، مشارکت، درایت و تدبیر مردم و دولتمردان خواهیم توانست با امانتداری خود گامهای موثری در اصلاح الگوی مصرف برداشته و این ثروت ملی را به نسلهای آینده برسانیم.

با برگزاری نشست ستاد اصلاح الگوی مصرف که با مشارکت دستگاه های خدمات رسان به میزبانی شرکت گاز استان برگزار شد، شرکت های برق، گاز، آب و شرکت پخش فرآورده های نفتی استان با ارائه عملکرد و اقدامات خود به تبادل اطلاعات در راستای هدفمند سازی یارا نه ها پرداختند.