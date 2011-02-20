دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فعالان سیاسی زندانی در عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی زندانیان و فعالانی شده که پس ارائه درخواستشان برای تاسیس یک حزب جدید سیاسی در عربستان دستگیر شده اند

چهارشنبه گذشته 5 فعال سیاسی در عربستان دستگیر شدند. این دستگیری در پی درخواست آنها از پادشاه عربستان برای تاسیس نخستین حزب سیاسی در این کشور بود که آنها نام آن را حزب امت اسلامی نامیده بودند.

همچنین فعالان بازداشت شده اوایل ماه جاری میلادی با صدور بیانیه ای برای حزب، هدف نخست خود را اصلاحات آرام سیاسی اعلام کردند. دستگیری این فعالان در حالی است که قیام ملت های عرب در منطقه تمامی کشورهای پادشاهی را متزلزل کرده است.

"کریستوف ویلکه" (Christoph Wilcke) یک مقام ارشد دیدبان حقوق بشر در امور خاورمیانه در این باره به خبرگزاری فرانسه می گوید: در زمانی که مردم سراسر جهان عرب در بیرون و در خیابان ها به دنبال آزادی های بیشتر هستند پلیس مخفی عربستان به نظر می رسد تصمیم به ممانعت از درخواست های مشابه دارد و می خواهد آنها را در نطفه خفه کند.