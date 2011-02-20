روزهای آرام پریشان/ چشمه هایی که به تالاب می پیوندند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، چندی پیش بود که با اقداماتی که صورت گرفته دریاچه پریشان که طی این مدت از خشکی رنج می برد در بخشهایی پرآب شود و با کمک بومیان محل و انتقال بخشی از آب یکی از چاه های منطقه برکه ای که در آن زیستمندان تالاب روزگار خشکی و پریشانی را می گذرانیدند حیات جدید را تجربه کنند.

در این روزها بارشها و نزولات جوی منطقه نیز به یاری تالاب شتافت تا آب چشمه بنگ بیش از گذشته در تالاب روانه شود و بدین ترتیب امید به بازگشت روزهای پرآب پریشان در دل مردم و دوستداران این تالاب زنده شود.

اما این روزها خبر می رسد که یکی دیگر از چشمه های پریشان نیز دارای آب شده و به تالاب وارد می شود تا همچنان امید به احیای دریاچه در دل دوستدارانش زنده باقی بماند.

آب چشمه قلعه نارنجی قبل از ورود به دشت تالاب

دبیر موسسه 13 فروریدن در این خصوص به خبرنگار مهر در شیراز گفت: طی بازدیدی که در این روزها از دریاچه به عمل آوردیم مشاهده شد که از سمت شمال دریاچه، چشمه بنگ همچنان آب دارد و به دریاچه وارد می شود و از سمت شرق نیز چشمه قلعه نارنجی شروع کرده به آب دار شدن و در حوزه رودخانه وارد شده است.

علی اکبر کاظمینی افزود: آب وارد دریاچه می شود و در مسیر ورودش نیز چند آب دیگر نیز به آن می پیوندند و زمانی که وارد تالاب می شود شروع می کند به پخش شدن که منطقه ای حدود 10 هکتار را سطح آب فرار گرفته و آب به طور مستمر در حال گسترش پیدا کردن است و با بارندگیهای مستمر اخیر نیز وضعیت به نسبت مناسب تری نیز به خود گرفته است.

وی با اشاره به نکته جالبی که در وورد آب به دریاچه قابل مشاهده است نیز بیان کرد: آب زمانی که وارد تالاب می شود به دو شاخه تقسیم شده و بخشی به سمت جنوب و به بخشی نیز به شمال شمال رفته ضمن اینکه در بخشهایی نیز به خصوص قسمت شرق تالاب چمن زارها بیشتر شده است.

دبیر موسسه 13 فروردین با اشاره به چشمه قلعه نارنجی نیز بیان کرد: این چشمه از نظر تغذیه از کوه های حد فاصل دشت ارژن و تالاب صورت می گیرد و بارشهای اخیر که در کوه ها به صورت برف بود به وضعیت آب دار شدن این چشمه کمک کرده است.

کاظمینی توضیح داد: برفهایی که بر کوه ها نشسته است حجم قابل توجهی دارد و زمانی که این برفها آب می شود به چشمه روان شده و به طور قطع چنانچه گرمای هوا نیز بیشتر شود این حجم مناسب برف آب شده و میزان آب چشمه نیز بیشتر خواهد شد.

به حقابه تالاب توجه شود

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: این آبی که در تالاب وارد می شود حقابه آن به شمار می رود که در این خصوص محیط زیست باید نظارت لاز را اعمال کند.

دبیر موسسه 13 فروردین با تاکید بر اینکه آبی که از چشمه های تالاب وارد می شود باید به دریاچه برزید و اگر این دریاچه پر شد خود به خود در قدم بعدی برای کشاورزی منطقه نیز مفید خواهد بود.

گسترش آب در دریاچه پریشان

وی با بیان اینکه با وارد شدن آب به تالاب چاه های کشاورزان منطقه نیز از نظر سطح آب افزایش خواهد یافت و به اراضی کمک خواهد شد، افزود: این مسیر را باید قدم به قدم طی کرد که در قدم اول باید آب وارد تالاب شود و در قدم بعدی وقتی این آب به پریشان ورود پیدا کرد نه تنها سطح چاه ها افزایش خواهد یافت بلکه زمین از زیر نیز نمناک می شود و این به تغذیه زمین و محصولات کشاورزی کمک می کند اما باید در این خصوص کمی با حوصله و صبر و تحمل رفتار کرد.

.............................................

گزارش: هژیرفتحی