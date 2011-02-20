اینتر به نزدیکی میلان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، اینتر در هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا با تک گل دقیقه 7 "آندره رانوچیا" موفق شد از سد میهمان خود کالیاری گذشته به فاصله دو امتیازی میلان، صدرنشین رقابت‌ها برسد.

لئوناردو، سرمربی اینتر در پایان این دیدار اظهار داشت: ما بیش از آنکه انتظارش را داشتیم مقابل کالیاری به دردسر افتادیم. خسته بودیم اما نباید خستگی را بهانه کرد.

بولونیا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با تک گل دیرهنگام "دانیله پاپونی" از سد پالرمو گذشت.

هفته بیست و ششم رقابت‌های سری آ امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* لچه - یوونتوس

* کیه‌وو - میلان

* لاتزیو - باری

* پارما - سسنا

* اودینزه - برشا

* جنوآ - رم

* فیورنتینا - سامپدوریا

* ناپولی - کاتانیا

جدول رده بندی:

1- میلان 52 امتیاز

2- اینتر 50 امتیاز (یک بازی بیشتر)

3- ناپولی 49 امیتاز

4- لاتزیو 45 امتیاز

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18- برشا 22 امتیاز

19- سسنا 21 امتیاز

20- باری 15 امتیاز