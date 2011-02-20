برنامه "جهان در سال 89" در شبکه دو

به گزارش خبرگزاری مهر، "جهان در سال 89" عنوان ویژه برنامه‌ای از گروه سیاسی شبکه دو سیماست که به تهیه‌کنندگی وحید نهضت برای پخش در ایام نوروز تهیه می‌شود.

این مجموعه 13 قسمتی مهمترین تحولات سال 89 را مورد تحلیل قرار می‌دهد. در این برنامه دو مجری نوجوان و یک عروسک خرگوش که نمادی از سال جدید است (سال 90 ، سال خرگوش) حضور دارند.

بررسی دستاوردهای علمی کشور در کنار سایر پیشرفت‌ها در عرصه‌های مختلف با حضور کارشناس از دیگر بخش‌های این برنمه است. عفیفه عابدی با همکاری مهدی عزتی نگارش متن این برنامه را بر عهده دارند.

