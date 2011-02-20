هلندی ها به سیاست ریاضت اقتصادی دولت اعتراض کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ان آر سی، تظاهرات کارمندان دولتی روز گذشته ساعت یک بعد از ظهر با سخنرانی رئیس اتحادیه صنفی هلند آغاز شد.

وی در سخنرانی خود از حضور چشمگیر مردم در این تظاهرات تشکر کرد و گفت: تعداد زیاد شرکت کنندگان نشان دهنده نارضایتی‌ مردم از دولت است.

"دونر" وزیر کشور نیز طی‌ سخنانی گفت: ما می‌خواهیم حقوق شما را افزایش دهیم، اما باید بدانید‌ که پولی برای افزایش حقوق‌ها نداریم.



برخی نمایندگان مجلس هلند نیز در این تظاهرات شرکت کرده و طی‌ سخنانی‌ نسبت به صرفه جویی‌‌های دولت اعتراض کردند.



"مارک روته" نخست وزیر هلند قصد دارد طی سال‌های آتی میلیارد‌ها یورو در بخش دولتی صرفه جویی‌ کند.



اتحادیه های کارفرمایان اعلام کرده اند در اثر این صرفه جویی‌‌ها حدود صد هزار نفر در سال‌های آینده شغل خود را از دست خواهند داد.