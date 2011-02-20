مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تورج همتی به سمت مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان منصوب شد.



در بخشی از حکم وی آمده است: صیانت و حفاظت از محیط زیست به عنوان اصل جدایی ناپذیر بهره برداری پایدار از منابع زیستی محسوب می شود.

در ادامه این حکم تاکید شده است: جلوگیری از تخریب محیط زیست کشور، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی نسبت به مقوله محیط زیست و مقابله جدی با آلاینده های زیست محیطی و صنعتی و برخورد قانونی با متخلفان و همچنین حمایت و تشویق واحدها، دستگاهها و اشخاص حقیقی پیشتاز در عرصه حفاظت محیط زیست و حمایت قانونی از سازمانهای مردم نهاد و کارآمد با همکاری دستگاههای ذیربط و آحاد مردم از جمله اموری است که انتظار دارد از طریق برنامه ریزی اصولی و مناسب نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

پیش از تورج همتی، هرمز محمودی مدیرکل اداره محیط زیست خوزستان بود که چند ماه پیش به استان مازندران منتقل شد تا مسئولیت اداره محیط زیست این استان را به عهده بگیرد.