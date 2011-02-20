محبوب ترین جهاد نزد خداوند سخن حق به پیشوای ستمگر گفتن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در نطق پیش از دستور خود با تبریک میلاد پیامبر اعظم و امام جعفر صادق (ع)، گفت: امسال این اعیاد بزرگ با نهضت های عظیم سیاسی در سرزمین های اسلامی مصادف شده است و زنده بودن امواج اسلامی در مقابل سلطه دو قرن اخیر غرب را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه این درس پیامبر اکرم (ص) است که مسلمانان نباید انظلام را در مشی سیاسی خود جای دهند چرا که با عزت اسلامی در تناقض است گفت: اما بعد از جنگ جهانی اول غرب سلطه خود را در کشورهای اسلامی با انگیزه استعماری و چپاولگری تحمیل کرد و با ایجاد و حمایت از حکومت های دیکتاتوری سلطنتی، مسلمانان را از سنت های دیگر نبوی محروم کرد و آن مردم سالاری و مشورت پذیری حکومت ها بود.

رئیس مجلس با اشاره به آیاتی از کلام الله مجید که خداوند در آن به پیامبر بر مشورت با مردم توصیه می کنند ، افزود: شهید مطهری در تفسیر این آیات گفت خداوند برای حکومت مردمی به پیامبر توصیه می کند که در کارها با مردم مشورت کند این در حالی است که پیامبر نیاز به مشورت ندارد ولی برای اینکه این اصل مشورت را در میان حکومت ها پایه گذاری کند با مردم مشورت می کند.

وی ادامه داد: شهید مطهری می فرماید پیامبربرای اینکه این اصل را پایه گذاری نکند که بعدها هرکس که حاکم شد بگوید مافوق دیگران است و فقط باید دستور بدهد و دیگران باید عمل کنند پیامبر هم مشورت می کرد هر چند که نیاز به مشورت نداشت اما برای اینکه اولا دیگران یاد بگیرند و ثانیا مشورت کردن شخصیت دادن به همراهان است این کار را انجام می داد.

نماینده مردم قم درمجلس گفت: غرب دردوقرن گذشته این سنت مردم سالاری را از شرق اسلامی ربود و به جای آن دیکتاتوری های وابسته را مسلط نمود.

لاریجانی‌ادامه داد: درس دیگرسنت نبوی اهمیت جهاد درزندگی مسلمانان به عنوان رکن مهم شخصیت فردی واجتماعی مسلمانان است. به طوریکه پیامبر اسلام (ص) اعمالی که همه بندگان در مقایسه با ارزش جهاد در راه خدا را تنها به مقدار آبی می داند که پرستوی دریایی با منقار خود از دریا برداشته باشد اما برترین جهاد را اینگونه معرفی می کند که محبوب ترین جهاد نزد خداوند سخن حقی است که به پیشوایی ستمگر گفته شود.

وی ادامه داد: بیداری امروز مسلمانان ازیک طرف به دلیل شکسته شدن عزت روحی آنان توسط استعمارگران و از جانب دیگر مربوط به درس جهاد در مکتب نبوی است که عزت آفرین است.