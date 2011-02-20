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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۸

شهرداری اصفهان قهرمان تورنمنت چهارجانبه فوتبال مالزی شد

شهرداری اصفهان قهرمان تورنمنت چهارجانبه فوتبال مالزی شد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: تیم شهرداری اصفهان در دیدار نهایی مسابقات فوتبال چهارجانبه مالزی با نتیجه 3 بر صفر بر تیم باندونگ اندونزی غلبه کرد و به مقام قهرمانی این رقابتها دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که شامگاه شنبه در ورزشگاه چراس کوالالامپور برگزار شد تیم شهرداری اصفهان سه بار توسط رسول ناظم الرعایا به گل رسید.

همچنین ناظم الرعایا مهاجم تیم شهرداری اصفهان با 8 گل عنوان آقای گلی این دوره از رقابتها را از آن خود کرد.

ملبورن استرالیا و کوالالامپور مالزی از دیگر تیمهای شرکت کننده در این دوره از رقابتهای چهارجانبه مالزی بودند. 

تیم زیر 14 سال شهرداری اصفهان نیز روز شنبه در دیدار با مالزی 2 با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد و جایگاه سوم را در این رده سنی از آن خود کرد.

این نخستین دوره از رقابتهای چهارجانبه کوالالامپور با حضور شهرهای خواهرخوانده پایتخت مالزی است که به مناسبت روز فدرال مالزی برگزار می شود.
 

کد مطلب 1257577

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