برگزاری دومین کنگره تخصصی زیست شناسان جوان کشور

معاون اجرایی دومین کنگره سراسری زیست شناسان جوان کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دومین کنگره تخصصی زیست شناسی متخصصان جوان سراسر کشور روزهای 14 تا 17 اسفند در سالن ایوان شمس گرد هم می آیند گفت: این گردهمایی دارای پنلهای متعددی است که زیست شناسی را از ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و تخصصی به بحث می گذارد.

توحید فرهادنیا اظهار داشت: این کنگره به طور مستقل کار را خود آغاز کرده و در هر روز میزبان 800 دانشجو و متخصص از سراسر کشور است که پیشتر در فراخوان این گردهمایی شرکت کرده و در دو موضوع مقاله و سخنرانی ارائه مطلب کرده اند.

وی تاکید کرد: تحت حمایت هیچ نهاد خاصی نیستیم و تنها از سوی قشرهای علمی و دانشجویی کشور حمایت می شویم و محققان جوان در حوزه زیست شناسی از واکسیناسیون تا زیست شناسی مولکولی، تحقیقات خود را در این زمینه ارائه کرده اند.

ناظر کیفی دومین کنگره زیست شناسان جوان کشور با تاکید بر اینکه ایده های نو در قالب پوستر و سخنرانی به دبیر خانه کنگره ارائه شده و در این کنگره از اساتید برجسته و کارامد کشور برای داوری رقابت بین دانشجویان و متخصصان شرکت کننده استفاده شده است.

این کنگره در تاریخ 14 تا 17 اسفند در تالار ایوان شمس در ابتدای بزرگراه کردستان آغاز به کار می کند.