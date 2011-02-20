نمایشگاه "از فجر تا میلاد" تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر ، این نمایشگاه با همکاری مجمع ناشران انقلاب اسلامی و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کار خود را همزمان با ایام الله دهه فجر آغاز کرد و قرار بود برپایی آن تا دوشنبه دوم اسفند ماه ادامه داشته باشد اما تا 15 اسفند تمدید شد.

این رویداد فرهنگی تا به حال مشابهی نداشته و برای اولین بار است که اتفاق می‌افتد بنابراین در اولین دور برپایی طبیعی است کمی ناشناخته باشد. البته بعد از پخش تیزرهای نمایشگاه در تلویزیون که تاثیر مثبتی بر استقبال از نمایشگاه گذاشت، فروش ناشران حاضر در نمایشگاه افزایش یافت.

نمایشگاه کتاب از فجر تا میلاد ظهر روز شنبه 16 بهمن در فروشگاه و نمایشگاه مرکزی انتشارات امیرکبیر واقع در خیابان انقلاب آغاز به کار کرد و با اختصاص تخفیف 30 درصدی تا روز 15 اسفند به کار خود ادامه خواهد داد.