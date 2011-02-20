"زنده نامان" تبریز دیگر زنده نیستند/ درگذشت 2 چهره ماندگار تبریزی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رئیس شورای شهر تبریز در این خصوص گفت: متاسفانه همواره در کشور ما از مفاخر و مشاهیر بعد از فوت آنها یاد می شود و در همین راستا سعی کردیم از نام آوران تبریزی در زمانی که در قید حیات هستند تقدیر کنیم که اولین بار همایش "زنده نامان" را در سال 87 برگزار کردیم.

شهرام دبیری ادامه داد: از آنجایی که برنامه های دولتی به دلایل مختلف از جمله کمبود تخصیص اعتبار گاه دچار اختلال می شوند، دومین همایش زنده نامان نیز در سال 88 برگزار نشده و به سال جاری موکول شد که با این تاخیر یکساله متاسفانه دو نفر از منتخبان پیشکسوت خود را از دست داده و دار فانی را وداع گفتند تا باری دیگر تجلیل از نامداران به زمان بعد از حیاتشان موکول شود.

دبیری افزود: در انتخاب این افراد کسوت، آذری زبان بودن، ساکن تبریز بودن، داشتن فعالیت برجسته و قابل تامل در حوزه های فعالیت و ... و در یک کلام برای تبریز و تبریزی کوشیدن در اولویت قرار داشت.

وی درباره نحوه گزینش این افراد نیز گفت: ضمن استعلام از حوزه های ذکر شده برای معرفی افراد منتخب خود در مرحله بعد نیز شورا نسبت به استعلام و گزینش این افراد اقدام کرده که در مجموع از 40 نفر معرفی شده از نهادها و ارکانها، 30 نفر انتخاب شد که متاسفانه دو نفر آنها فوت کردند.

منتخب مردم تبریز در شورای سوم با اشاره به اینکه عزم جامعه ما برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره افراد بعد از فوتشان است، گفت: در بحث این جشنواره این عرف به فراموشی سپرده شده تا به کسانی که برای تبریز و تبریزی زحمت کشیده اند، بگوییم به یادشان هستیم و خواهیم بود.

وی از انتخاب این افراد طی سال گذشته خبر داد و گفت: برگزاری مراسم پایانی این برنامه فرهنگی بنا به دلایلی به تاخیر افتاده است.

دبیری در مورد معیار انتخاب افراد مورد تجلیل اظهار داشت: شورا و شهرداری بر اساس برخی معیارها، از سازمان ها و نهادهای مختلف استعلام کرده و پس از مشورت اعضای شورا و شهردار لیست نهایی به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز که مسئولیت اجرای این همایش را بر عهده دارد، اعلام شده است.

رئیس شورای شهر تبریز خاطر نشان کرد که انتخاب این افراد به هیچ عنوان جنبه سیاسی و انتخاباتی نداشته و افرادی انتخاب شده اند که کارهای شاخص ومفیدی برای جامعه انجام داده اند و شورا و شهرداری وظیفه خود می داند که از چنین افرادی تقدیر کند و در سال های آینده این حرکت ارزنده تکرار خواهد شد.

وی از تعامل کامل بین شورا و شهرداری تبریز با سایر نهادها و سازمانها ابراز خرسندی کرده و افزود: دور سوم شورای شهر بر اساس چشم انداز پیش بینی شده فعالیت خود را شروع کرده و تمامی فعالیت ها برای رسیدن به نقطه ایده آل تبریز 90 بوده و بودجه تصویبی شورا بر اساس برنامه های تبریز 90 است. همچنین بالای 70 درصد از اهداف این چشم انداز محقق شده است و امیدواریم سال آینده بالای 90 درصد از این اهداف محقق شود.

دبیری همکاری 12 نفر از اساتید نخبه و مجرب شهر به عنوان مشاوران شورا در حوزه های مختلف را از ویژگی های دیگر شورای سوم برشمرد وگفت: این افراد لایحه ها و طرح های خوبی را به شورا ارائه می دهند که راه اندازی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر یکی از برکات همکاری شورا با این اساتید است.

تقدیر از زنده نامان تبریزی در 9 بخش

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و دبیر اجرایی دومین هماش تجلیل از زنده نامان تبریز نیز در ادامه با اشاره به برگزاری این همایش خاطرنشان کرد: افراد انتخاب شده در 9 بخش: علمی و دانشگاهی، دفاع مقدس، مدیریت کلان، ورزش، فرهنگ و هنر، امور اجتماعی، تحقیق و پژوهش، صنعت و خدمات و مشارکت و سرمایه‌گذاری که توسط کمیته‌های تخصصی انتخاب شده‌اند، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

حسین نجفی اذعان داشت: این برنامه روز اول اسفندماه سال‌ جاری همزمان با شب میلاد رسول گرامی اسلام در تالار وحدت دانشگاه تبریز و با حضور مقامات لشکری و کشوری و مقامات عالی رتبه استان برگزار خواهد شد.

حسین نجفی به برگزاری نخستین جشنواره کتاب سال تبریز اشاره کرده و اظهار داشت: استقبال از نخستین جشنواره کتاب سال تبریز قابل تحسین است و برگزاری این جشنواره در تاریخ شهر تبریز سابقه ندارد و جای چنین برنامه ها و جشنواره هایی در سطح شهر تبریز خالی بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با همراهی شورای اسلامی شهر تبریز با ایده پردازی مناسب جای خالی این گونه جشنواره ها را پر کرده است.

نجفی با اشاره به اینکه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز یک سازمان کاملا تخصصی دربرگزاری برنامه های فرهنگی در مجموعه شهرداری تبریز است، خاطر نشان کرد: این سازمان با برنامه ریزی هایی که انجام داده سال آینده به سمت افزایش برنامه های فرهنگی همگانی پیش خواهد رفت.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در ادامه به انتشار نشریات مختلف در مدت باقیمانده از سال اشاره کرد و افزود: در 30 روز باقی مانده از سال 89 با انتشار نشریه های زمستانه، نوروزنامه، کتاب سال فرهنگ و هنر، شماره دوم نشریه «شهر من» که بطور غیر مستقیم به آموزش های شهروندی با تأکید بر خصوصیات انسانی و اسلامی می پردازد، به استقبال سال جدید خواهیم رفت.

وی همچنین به برگزاری جشنواره کارتون تبریز با موضوع شهر و شهروندی نیز اشاره کرد و گفت: اولین جشنواره بین المللی کارتون تبریز با استقبال کم نظیر کارتونیست های جهان روبرو شد، بطوریکه تا کنون بیش از 1200 اثر توسط 420 هنرمند از 50 کشور دنیا به این جشنواره ارسال شده است و روز های7 و 8 اسفند داوری این آثار با حضور داوران بین المللی داوری می شوند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری از انتشار یک روزنامه یا هفته نامه محلی در سال آینده توسط این سازمان خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم با کمک شورای اسلامی و شهردار محترم از سال آینده با انتشار یک نشریه بصورت روزانه یا هفته نامه بخشی از نیاز فرهنگی و مطبوعاتی جامعه را تأمین نماییم.

رونمایی از بزرگ‌ترین تابلو موزائیک سنگ جهان در تبریز

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز نیز در این جلسه از رونمایی بزرگ‌ترین تابلو موزائیک سنگ جهان در تبریز خبر داد.

حسین نجفی با اشاره به ابعاد این تابلو موزاییک گفت: این تابلو در ابعاد 130 در 180 سانتیمتر توسط صابر بقال اصغری هنرمند تبریزی و 12 نفر از هنرمندان رشته موزائیک سنگ ساخته شده و تلفیقی از عکس عمارت شهرداری به همراه ارک تبریز، مقبره‌الشعرا، مسجد کبود و عمارت ائل‌گلی است.

وی اضافه کرد: ساخت این تابلو همزمان با هفته فرهنگی تبریز از 30 آبان آغاز شده و در اواخر بهمن به تمام رسیده است.

همزمان با برگزاری این همایش از بزرگ‌ترین تابلو موزائیک سنگ جهان در تبریز نیز رونمایی خواهد شد.