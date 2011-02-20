20 اسم برتر برای نامگذاری نوزادان/ امیرعلی و فاطمه در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام واحد آمار سازمان ثبت احوال کشور، نامهای امیرعلی، ابوالفضل، امیرحسین، علی، امیرمحمد، محمد، مهدی، حسین، محمدمهدی، محمدرضا، امیررضا، محمدطاها، علیرضا، رضا، محمد امین، امیرمهدی، محمد حسین، بنیامین، پارسا و طاها به ترتیب جزو 20 نام پرمخاطب به شمار می روند که والدین برای نوزادان پسر خود انتخاب کرده اند.

همچنین نامهای فاطمه، زهرا، ستایش، هستی، زینب، نازنین زهرا، ریحانه، مریم، مبینا، نرگس، کوثر، معصومه، فاطمه زهرا، مائده، سارینا، محدثه، مهسا، یسنا، رقیه و نیایش 20 نام پرمخاطب در بین نوزادان دختر در 9 ماهه گذشته هستند.

براساس اعلام سازمان ثبت احوال، امیر علی با 26 هزار و 849 مورد و فاطمه با 41 هزار و 888 مورد در صدر فراوان ترین نامهای پسر و دختر نوزاد در کشور قرار گرفته اند.

ابولفضل با 22 هزار و 340 مورد، امیر حسین با 18 هزار و 790 مورد، علی 17 هزار و 982 مورد در رتبه های بعدی نام پسران در 9 ماهه گذشته هستند.

از سویی زهرا با 26 هزار و 613 مورد، ستایش با 22 هزار و 398 مورد، هستی با 11 هزار و 35 مورد در رتبه های بعدی نام دختران قرار گرفته اند.