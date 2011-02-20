حکومت های منطقه از سرنوشت تونس و مصر درس بگیرند/ یک توصیه به اوباما

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در سخنرانی پیش از دستور خود در جلسه علنی با بیان اینکه غرب بی جهت امروز در منطقه در جستجوی فریبکاری است، اظهار داشت: انقلاب هایی که در منطقه رخ داده است با فرهنگ جهادی و در پی احیاء هویت اسلامی بوقوع پیوسته است و مقابله نظامی و وحشیانه با چنین مردمی آنگونه که در چند روز اخیر در برخی کشورهای منطقه مثل یمن، لیبی و بحرین رخ داده است توده های مردم را مصمم تر می کند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد آمریکا با دو رویی بر خلاف سخنان دموکراسی که سر داده است دستور العمل رفتار تند را به حاکمان این کشورها داده است. اما دولت های مذکورنباید خود را دچار آشفتگی های سیاسی آمریکا کنند و یا خود هزینه صیانت از پایگاه های آمریکا نماید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایالات متحده همین بلا را که بر سر حاکمان مسلمان در منطقه آورده است بر سر شاه نگون بخت آورد و با تشویق وی او را به قعر بدبختی کشاند.

لاریجانی به حاکمان منطقه توصیه کرد: از سرنوشت انقلاب ها در تونس و مصر درس بگیرند و با مردم خود همراه شوند. در آن صورت است که ملت ها حد امور شما را رعایت می کنند و این سنت دیگر نبوی است که خداوند در سوره مائده فرموده اند ای اهل ایمان می دانیم که دلهای شما از اینها پر از عقده و ناراحتی است ولی مبادا آن ناراحتی ها سبب شود که حتی درباره این دشمنان از حد عدالت خارج شوید.

وی ادامه داد: مبارزه امروز مسلمانان هرچند از سر بیداری و اقتدار و همراه با مجاهدت است اما بر سنت هایی استوار است که بر مکتب نبوی شکل گرفته است و دارای چارچوب عادلانه است.

رئیس مجلس تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی از انقلاب ملت های ستم کشیده منطقه در مواجهه با استعمار آمریکا و استعمار وابسته حمایت می کند و استقامت در این راه را به آنها توصیه می نماید و به ایالات متحده نیز هشدار می دهد امت اسلامی این بازی جنایتکارانه حکام مستبد را با دستور عملیاتی آمریکا می داند که در آینده آمریکا باید تاوان این رفتار وحشیانه را بدهد.

وی همچنین با مخاطب قرار دادن اوباما گفت: بهتر است آقای اوباما به وزیر خارجه شان توصیه کند دلارهای خود را اینقدر سخاوتمندانه به مزدورانشان در منطقه اهدا نکنند چرا که مطمئن باشند عکس نتیجه می دهد.