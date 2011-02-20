نمایشگاه های صنایع دستی در لرستان دایر می شود

محمد عزیزی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: بسته های تبلیغاتی و بروشورهای معرفی استان در دست تهیه است که حداکثر تا 15 اسفندماه سالجاری برای توزیع در میان مسافران آماده خواهد شد.

وی از آمادگی خانه جهانگردی و سایر پایگاههای میراث فرهنگی برای پذیرایی از مسافران نوروزی خبر داد و بیان داشت: همزمان با ایام تعطیلات نوروزی نمایشگاه صنایع دستی در ورودی قلعه فلک الافلاک راه اندازی خواهد شد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان از توزیع 500 هزار بسته فرهنگی شامل اقلام تبلیغاتی، پوستر و سی دی معرفی استان در میان مسافران نورزی خبر داد و بیان داشت: همچنین نمایشگاههای صنایع دستی در اکثر شهرهای مسیر تردد مسافران نوروزی راه اندازی خواهد شد.

عزیزی از راه اندازی نمایشگاههای صنایع دستی در شهرستانهای خرم آباد، بروجرد، دورود، الیگودرز و پلدختر خبر داد و بیان داشت: علاوه بر نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه جاذبه های گردشگری لرستان در قلعه فلک الافلاک دایر می شود.

وی با اشاره به بازدید سه میلیون نفر از استان لرستان طی نوروز امسال، ابراز امیدواری کرد که میزان مسافران نوروزی در سالجاری از این رقم فراتر برود.