۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۰

مشعل خبر داد:

ابتکار عمل های حماس برای تغییر واقعیت های فلسطین

رئیس دفنر سیاسی جنبش حماس شب گذشته اظهار داشت که این جنبش برای تغییر واقعیت های کنونی فلسطین ابتکار عمل هایی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، خالد مشعل در اردوگاه "یرموک" در دمشق اظهار داشت: جانبداری آمریکا از اسرائیل و ناتوانی بین المللی بارها و بارها باعث تحقیر مذاکره کننده فلسطینی شده است و این امر اقتضا می کند که ما در واقعیت های فلسطین تغییرات اساسی ایجاد کنیم.

وی به روند و چگونگی این تغییرات اشاره ای نکرد و گفت: ما طی روزهای آتی خواهیم گفت برای تغییر واقعیت های فلسطین چه ابتکار عمل هایی خواهیم داشت.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس ضمن ابراز خوشحالی از انقلاب تونس و مصر تصریح کرد: انقلاب تونس و مصر روح زندگی را در ما دمید و این امر باعث بازنگری در اوضاع فلسطین خواهد شد.

وی از بازگشت مصر به جایگاه طبیعی و طلایه داری خود در جهان عرب ابراز خوشحالی و اعلام کرد: مردم فلسطین بیشتر از هر کس دیگری نیازمند نقش حمایتی مصر جدید هستند.

کد مطلب 1257591

