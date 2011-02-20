ابتکار عمل های حماس برای تغییر واقعیت های فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، خالد مشعل در اردوگاه "یرموک" در دمشق اظهار داشت: جانبداری آمریکا از اسرائیل و ناتوانی بین المللی بارها و بارها باعث تحقیر مذاکره کننده فلسطینی شده است و این امر اقتضا می کند که ما در واقعیت های فلسطین تغییرات اساسی ایجاد کنیم.

وی به روند و چگونگی این تغییرات اشاره ای نکرد و گفت: ما طی روزهای آتی خواهیم گفت برای تغییر واقعیت های فلسطین چه ابتکار عمل هایی خواهیم داشت.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس ضمن ابراز خوشحالی از انقلاب تونس و مصر تصریح کرد: انقلاب تونس و مصر روح زندگی را در ما دمید و این امر باعث بازنگری در اوضاع فلسطین خواهد شد.

وی از بازگشت مصر به جایگاه طبیعی و طلایه داری خود در جهان عرب ابراز خوشحالی و اعلام کرد: مردم فلسطین بیشتر از هر کس دیگری نیازمند نقش حمایتی مصر جدید هستند.