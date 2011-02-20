اتحادیه اروپا در پی نفوذ در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا در گزارشی با اشاره به سفر اخیر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تونس و کشورهای منطقه نوشت: با توجه به آنکه سفر "کاترین اشتون" به شماری از کشورهای خاورمیانه در هفته گذشته پایان یافت، هم اکنون استراتژی دیپلماتیک اتحادیه اروپا در قبال کشورهای منطقه بیش از گذشته آشکار شده است.

اشتون سفر کوتاهی را به تونس، لبنان، اردن، مناطق فلسطینی و سرزمین های اشغالی از 14 تا 16 فوریه (25 تا 27 بهمن ماه) داشته است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین سفر دو روزه خود به مصر را در روز دوشنبه آغاز می کند و با اعضای دولت انتقالی و رهبران احزاب سیاسی مذاکره خواهد کرد.

این سفرها حاوی پیامی آشکار است و آن این است که اتحادیه اروپا که به دلیل فاکتورهای ژئوپلتیک و تاریخی روابط سیاسی و اقتصادی طولانی مدت خود را با کشورهای عربی حفظ کرده است، هم اکنون تلاشهای خود را برای تقویت روابط با کشورهای منطقه و گسترش نفوذ در جهان عرب افزایش داده است.

شینهوا در ادامه این مقاله به پاره ای از تلاشهای صورت گرفته از سوی اتحادیه اروپا برای نفوذ در خاورمیانه اشاره می کند و می نویسد: از جمله بارزترین این تلاشها می توان به کمک های بیشتر اقتصادی و همکاریهای تجاری از جمله حمایت از اصلاحات اقتصادی، کمک به بهبود اوضاع آموزشی و شرایط زندگی مردم، حفظ امنیت و ثبات در کشورهای منطقه اشاره کرد.

به نوشته این خبرگزاری چینی، سفر اشتون به کشورهای خاورمیانه نه تنها به دلیل حوادث اخیر در تونس و مصر صورت می گیرد، بلکه چند روز پس از اولین نشست کمیته چهارجانبه به اصلاح صلح خاورمیانه انجام شد. در کنفرانس امنیتی مونیخ، این کمیته از تمام احزاب خواست تا تلاشهای فوری را برای تسریع فرآیند مذاکرات سازش خاورمیانه انجام دهند و این تلاشها را به دلیل تنش های سیاسی در منطقه الزامی دانست.

شینهوا در ادامه می نویسد: البته با وجود چنین تلاشهایی، اتحادیه اروپا هنوز نیازمند مدت زمانی است تا نفوذ واقعی خود در خاورمیانه را که مدتها در انتظار آن است، به اثبات برساند.