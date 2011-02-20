سارویها قهرمان لیگ اسکیت سرعت مازندران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله سومی و پایانی این رقابتها که در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان شامگاه شنبه در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل برگزار شد، تیم باشگاه اسکیت تیرگری ساری در مجموع سه مرحله با کسب 11 هزار و 118 امتیاز با کسب عنوان قهرمانی در این رقابتها، به عنوان نماینده مازندران به مسابقات فصل آینده لیگ اسکیت سرعت بانوان باشگاه های کشور صعود کرد.

در این رقابتها تیم های هیئت اسکیت ساری با 10 هزار و 442 امتیاز و مدرسه اسکیت ساحل بابل با شش هزار و 346 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

رئیس هیئت اسکیت مازندران گفت: مرحله سوم و پایانی مسابقات لیگ اسکیت سرعت باشگاه های مازندران در مواد 200- 300- 500، هزار و پنج هزار متر سرعت و سه هزار متر امدادی با حضور 84 اسکیت باز دختر در قالب هفت تیم از شهرهای آمل، بابل، ساری ( دو تیم )، نوشهر، قائمشهر و سلمانشهر برگزار شد.

حسین خیری نیا گفت: در نتایج انفرادی گروه های سنی گروه اول رده نونهالان این رقابتها در200 و300 مترسرعت ملیکا زینلی از تیم تربیت بدنی سلمانشهر قهرمان شد.

وی افزود: عنوان نخست ماده 200 و 500 مترسرعت رده سنی دوم نونهالان به نگار فلاح اسکیت باز عنوان دار مازندرانی از تیم باشگاه تیرگری ساری رسید.

وی اضافه کرد: مهان خوشتراش از تیم باشگاه اسکیت تیرگری ساری در ماده 300 متر همین رده سنی به مقام نخست دست یافت.

رئیس هیئت اسکیت مازندران ادامه داد: در رده سنی نوجوانان و گروه سوم این مسابقات، یگانه عمادی از تیم باشگاه اسکیت تیرگری ساری در مسافت 300 متر زودتر از دیگر اسکیت بازان از خط پایان گذشت.



خیری نیا اظهارداشت: در 500 و هزار متر پانیذ براتی از تیم باشگاه اسکیت تیرگری ساری به مقام نخست دست یافت.

وی گفت: نازنین آئینی از تیم باشگاه تیرگری ساری قهرمانی ماده 500 متر رده نوجوانان گروه سوم را جشن گرفت و عنوان نخست هزار متر در رده سنی گروه چهارم نوجوانان به پرند بزرگ تبار از تیم هیئت اسکیت آمل رسید.

خیری نیا یادآورشد: شیما رزاقی از تیم هیئت قائمشهر در پنج هزار متر سرعت در جای نخست ایستاد.

رییس هیئت اسکیت مازندران یادآورشد: لیگ اسکیت بانوان مازندران در سه مرحله برگزار شد.

حدود دو هزار ورزشکار مازندرانی در رشته اسکیت سازماندهی شدند.