گلستان؛ رنگین کمان وحدت اقوام/نمادی برای تحقق هفته وحدت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، وجود اقوام مختلف، ترکمن، فارس، بلوچی، زابلی، مازنی، سیستانی، خراسانی، قزاق و ...، کلکسیونی از وحدت و یکدلی را در این استان زیبای کرانه خزر ایجاد کرده است.

همزمان با هفته وحدت، در مناطق مختلف گلستان، آیین جشن وحدت برپاست و مسلمان و قوم های مختلف گلستان هر یک به فراخور آداب و سنن خاص خویش به برپایی این مراسمها می پردازند.



گرامی باد هفته وحدت که درآن میثاق ها تحکیم می شود، پبمان ها استوارتر می شود، خون ها در هم می جوشد، دست ها و بازوها درهم قرار می گیرد، چهره ها بر یکدیگر لبخند پبروزی و صفا می زند، قشرها همه باهمند، امت، یکپارچه و منسجم است و شیعه و سنی، به یاد سالروز میلاد رسول گرامی اسلام، با هم و در کنار هم، در یک راه و به سوی یک هدف سرود وحدت می خوانند.

وحدت و برادری، از زیباترین واژه ها است، وحدتی که پیامبر رحمت(ص) در استمرار رسالت دیگر انبیا برای جوامع بشری به ارمغان آورد، پیامبر اکرم (ص) مهاجران و انصار را به میثاق اخوت و عقد برادری فرا خواند و بدین سان گلبانگ وحدت برای نخستین بار در فضای مدینه طنین افکن شد و زیربنای اتحاد و همبستگی اسلامی نهاده شد و ارزش های متعالی اسلامی و اتحاد، جانشین ارزش های پوچ و خیالی جاهلی شد.



پیامبر اسلام (ص) با استناد به آیات قرآن، جوامع اسلامی را به اعتصام به حبل متین الهی و پرهیز از تفرقه و تشکیل امت واحده در سایه عبودیت اللّه، دعوت کرد. مسلمانان نیز در پرتو عمل به این دعوت و حرکت در طریق وحدت، متحد شدند و بر دشمنان چیره گشتند و دیری نپایید که طعم فتح و پیروزی را چشیدند.

به تاکید کارشاسنان علوم دینی در گلستان، بیداری امروز امت اسلام، بازگشت مسلمین به قرآن و سنت، مطرح شدن ولایت امر و خلافت اسلامی، آزادی خواهی، عزت طلبی و حرکت های وحدت طلبانه مسلمین است، که بی شک از ثمرات انقلاب مقدس امام خمینی (ره) است.



حضرت امام راحل(ره) در طول حیات طیبه خویش بانی تحرکات مهمی در جهان اسلام بودند که یکی از اقدامات مهم ایشان، ایجاد وحدت و اخوت دینی، در میان مسلمین بود.

گلستان الگوی وحدت در جهان

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: استان گلستان در زمینه وحدت در کشور نمونه و مطرح است و می‌تواند برای کشور و جهان اسلام الگو باشد.



آیت الله سید کاظم نورمفیدی افزود: این یک واقعیتی است که همگان بر آن واقفیم که استان ما از استانهای نمونه همزیستی مسالمت آمیز بین شیعه و سنی است.



وی اظهار داشت: رمز موفقیت ما دراین زمینه را می توان صداقت، صمیمیت و صفای بین خودمان و برادران اهل سنت برشمرد.



امام جمعه گرگان به وضعیت زندگی اهل سنت و شیعیان در استان گلستان اشاره و خاطرنشان کرد: گلستان امروز از بهترین استان‌های سنی‌نشین کشور است وما امروز در کنار برادران اهل سنتمان خیلی خوب و به راحتی زندگی می‌کنیم و روابط خوبی میان ما برقرار است.





وی گفت: بسیاری از بزرگان وقتی وارد استان ما می‌شوند می‌گویند استان گلستان نه فقط برای کشور یک سرمشق و الگوست بلکه برای کل جهان اسلام می‌تواند الگو باشد.



وی به عوامل وحدت در استان اشاره کرد و گفت: ۳۰ سال است که از بعد از انقلاب روی این مسائل کار شده است و ما فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته‌ایم و در هر برهه، مردم از نظام صداقت دیده‌اند.



آیت الله نورمفیدی اظهار داشت: همواره بنای نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی با مذهب رسمی شیعی با برادران اهل سنت خود بر اصل صداقت و راست‌گویی بوده و این اثر خود را گذاشته است و بحمدالله میوه و ثمره این صداقت را، در آرامش کاملی که در سطح استان برقرار است، می‌توان برداشت



هفته وحدت، چتری مبارک ازایثار و فداکاری بر مردم، چشمه ساری از معرفت و شعور، در کام تشنه خلق خداست و سایه ساری آرامش بخش، دل انگیز و روح پرور برای هموطنان مسلمان ماست.



این هفته الهام بخش حرکت و انسجام و اخلاص است و زداینده کینه ها، کدورت ها، خودخواهی ها، گروه گرایی ها، تعصب ها، ملیت پرستی ها، فرقه بازی ها و تفرقه جویئی هاست.



هفته وحدت، ایام میثاق با خون شهیدان است و هفته پبمان با راه اسلام و خط امام فقیدمان، حضرت روح الله (ره ) است.