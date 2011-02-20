تبادل نظر فقهی ائمه جمعه اهل سنت گلستان با نماینده ولی فقیه

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امام جمعه اهل سنت گمیشان صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، با بیان مسائل فقهی دریافت وام در بین اهل سنت گفت: در بازپرداخت وام نباید بهره ای از سوی وام گیرنده پرداخت شود.

آخوند بهرامگلدی نبوی نژاد، تصریح کرد: اگر پرداخت وام از سوی دولت به صورت مشارکت در ساخت و بدون بهره بانکی باشد، خوب و پسندیده است.

امام جمعه اهل سنت سیمین شهر، نیز با اشاره به برخی از مشکلات پیش روی دریافت وام های بانکی جهت ساخت مسکن، اظهار داشت: اگر وام قرض الحسنه ای، در زمان بازپرداخت با دریافت دیرکرد مواجه شود از حالت قرض الحسنه خارج شده و صحیح نیست.

آخوند رجب محمد حنفی در این زمینه افزود: دریافت کارمزد چهار درصدی، دلیلی برای قرض الحسنه بودن بشمار نمی آید، زیرا اگر هدف از گرفتن کارمزد بابت هزینه انجام کارهای اداری از سوی کارمندان باشد طبیعتا باید برای هرمبلغ وام بانکی نیزکارمزد یکسان دریافت شود.

امام جمعه اهل سنت شهرستان گنبد کاووس نیز با استقبال ازطرح وام مسکن روستایی اظهارداشت: بسیاری از منازل مسکونی واقع در بافت های روستایی درمعرض تخریب بوده و آثار سوء آن می تواند درآینده مشکلاتی را برای ساکنان آن بوجود آورد.

آخوند عبدالباسط نوریزاد، تصریح کرد: متفاوت بودن کارمزدها نمی تواند دلیل موجهی برای قرض الحسنه نبودن وام باشد، زیرا برخی از پروژه ها و برنامه ها ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد و بازپرداخت آن نیز به طول بیانجامد.

مدیر حوزه علمیه اهل سنت گلیداغ نیز گفت: متفاوت بودن کارمزد امری طبیعی بوده و میزان آن به ارزش و مشقت هرکاری بستگی دارد. دوست محمد آخوند میرحسین زاده، افزود: درهر صورت علمای اهل سنت باید با همفکری، اجماع و استناد به منابع موجود نظیر بانکهای کشورهای اسلامی اهل سنت این مسئله را مرتفع نمایند.

همچنین عضو شورای افتای اهل سنت استان گلستان نیز در این جلسه اظهار داشت : اگر مورد معامله در مورد بحث، جنس یا ملک باشد، شرط بهره و ربا حاصل نمی شود.

آخوند امانی زاده، با بیان اینکه تمایز میزان سهم طرفین می تواند مصداق ارباب و رعیت باشد، تصریح کرد: باید منابع مورد استناد بانک های کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا در این خصوص به یک اجماع کلی دست پیدا کنیم.

در این جلسه پس از ارائه توضیحات لازم در خصوص طرح وام مسکن روستایی از سوی مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی گلستان و راهنمائی های نماینده مقام معظم رهبری دراستان، علمای اهل سنت استفاده از وام روستایی برای ساخت مسکن به صورت مشارکتی و شرط ساخت و تحویل را بلااشکال اعلام کردند.