جشنواره موسیقی فجر با تکنوازی آغاز می شود

این نوازنده عود دراین خصوص به خبرنگار مهر ، گفت : قراراست فردا و در روز اول جشنواره در ساعت 18:30پس از تکنوازی تار استاد شریف من اجرای برنامه داشته باشم از این رو دربخش نخست ، ظرفیت های اجرایی موسیقی ایران را بر روی ساز عود به صورت بداهه نوازی به نمایش می گذارم.

مجید ناظم پور در ادامه افزود : در بخش دوم این اجرا هم قطعاتی که بر روی ساز عود ساخته ام را اجرا می کنم به این ترتیب که در ابتدا قطعه تابلوی زندگی در دستگاه شور، تمدن خراسان در آواز دشتی و پرواز گنجشک در آواز بیات اصفهان را به روی صحنه می برم همچنین پایان بخش این کنسرت هم اجرای قطعه مرغ سحر با آهنگسازی جدید در دستگاه ماهور است.

این نوازنده عود در ادامه صحبت های خود با اشاره به برپایی نمایشگاهی از سازهای فراموش شده ایرانی گفت : در تاریخ 24 بهمن ماه نمایشگاهی از انواع سازهای عود و چنگ که در دوره های مختلف تاریخی وجود داشته است را به همت موزه ایران باستان برگزار کردیم و برخی از سازهای عود توسط خود من بازسازی شده است ؛ این نمایشگاه تا تاریخ 24 اسفندماه برپا است .

لازم به ذکر جشنواره موسیقی فجر از فردا دوم آغاز می شود و تا 8 اسفندماه نیز ادامه دارد .