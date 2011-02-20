دیدارهای روز دوم مسابقات والیبال جوانان کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پایانی این رقابتها با حضور هشت تیم کاله جوان مازندران، تیم هایی از گیلان، خراسان شمالی، نور، یاسوج، کرمانشاه، سیرجان و سمنان از روز شنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) آمل آغاز شد.

در رقابتهای امروز تیم کاله جوان مازندران که دیدارنخست خود را با پیروزی سه بر یک برابر تیم آبفای سمنان پشت سر گذاشته بود، در دیداری حساس، تیم آب منطقه ای خراسان شمالی را پیش رو دارد.

در دیگر دیدارهای امروز یکشنبه، گل گهر سیرجان با کشاورزی کرمانشاه، شهرداری یاسوج با آبفای سمنان و شهدای نور به مصاف پره سرگیلان می رود.

در رقابتهای روز نخست،تیم آب منطقه ای خراسان شمالی با حساب سه بر یک از سد شهرداری یاسوج گذشت، پره سر گیلان با نتیجه سه بر دو برابر تیم کشاورز کرمانشاه صاحب برتری شد و گل گهر سیرجانن سه بریک برابر شهدای نور را مغلوب کرد.

رئیس هیئت والیبال شهرستان آمل گفت: این مسابقات در یک گروه به صورت دوره ای تا مدت پنجم اسفند در سالن ورزشی پیامبراعظم آمل برگزار می شود.

حسن کوچک زاده اضافه کرد: مسابقات والیبال دسته یک جوانان باشگاه های کشور با حضور 16تیم درمرحله مقدماتی برگزار شد و هشت تیم جواز حضور در مرحله پایانی این رقابتها را کسب کردند.