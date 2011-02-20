بانک ژن اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه طرح بهره برداری بانک ژن محمدجواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اهمیت و توجه به منابع و توان استان و ضرورت انجام پروژه ها با دیدگاه محیط زیست تاکید کرد و از تصمیمات مهم استاندار درخصوص تالابهای شادگان و هورالعظیم تقدیر شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر با مشکل خاصی در خصوص تالاب شادگان و هورالعظیم روبرو نیستیم و از لحاظ ارتقاء مناطق در کل کشور و همچنین استان خوزستان بالای 9 درصد هستیم و تا خرداد سال آینده به بالاتر از 10 خواهیم رسید.

معاون رئیس جمهور در خصوص گونه های در خطر انقراض تاکید کرد: با توجه به مطالعاتی در منطقه دز و کرخه و رامهرمز که روزی زیستگاه شیر ایرانی انجام شد در تلاش هستیم این گونه را که هم اکنون در هندوستان وجود دارد برای احیاء به منطقه وارد کنیم.



وی در مورد بخش محیط زیست انسانی نیز تاکید کرد: آنچه در مورد استان خوزستان نگران کننده است فرسودگی و قدمت بیش از 40 سال فعالیت صنایع است که باید به تدریج این صنایع به روشهای نوین بازسازی شوند و از ورود ذهاب های کشاورزی نیز به رودخانه ها و دریا جلوگیری شود.

محمدی زاده در مورد پدیده گرد و غبار اضافه کرد: در این زمینه بیشتر مشکل برون مرزی داریم و در بخش دریا نیز باید پسابها قبل از ورود به دریا به جدیت جلوگیری شود و از دست اندازی و ساخت و سازمان و استحصال خاک از دریا و بر هم زدن اکوسیستم آن باید انجام شود.



سیدجعفر حجازی، استاندار خوزستان نیز در این مراسم تاکید کرد: محیط زیست با تمام تار و پود فرهنگ مردم استان آمیخته است زیر در کنار شهرها رودخانه ها و منابع طبیعی مهمی قرار دارند که توجه محیط زیست در بین مردم نیاز به فرهنگ سازی ویژه دارد.

وی در خصوص مصوبات شورای حفاظت کیفی کارون اعلام کرد: 32 کیلومتر از مسیر رودخانه کارون از زباله پاک و در از 25 متر مکعب فاضلاب به رودخانه قسمت غرب اهواز به 5 مترمکعب رسیده است و از تلاش های آقای محمودی راد مدیرکل استان در این مدت تقدیر شد که با تلاش زیاد پیگیر مسایل بوده است و در تمام جلسات سعی داشت تا مسایل محیط زیست در تمام مصوبات دیده شود.



در این جلسه عادل مولا، معاون محیط طبیعی اداره محیط زیست خوزستان نیز گزارشی از اقدامات انجام شده دولت نهم و دهم و همچنین عملکرد این اداره کل ارایه کرد و در خصوص بانک ژن نیز اعلام شد این ساختمان با مساحت 526 مترمربع و با اعتبار 260 میلیون تومان با همکاری پشتیبانی معاون محیط طبیعی سازمان و مدیریت تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی سازمان در مدت یک سال از مصوبات سفرهای استانی هیئت محترم دولت بود که به بهره برداری رسید.

بنابراین گزارش، با صدور حکمی از سوی محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تورج همتی به سمت مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان منصوب شد.