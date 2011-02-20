ارسلان کامکار سرگروه نوازندگان ویولن ارکسترسمفونیک تهران با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف انتخاب رپرتوار ارکستر سمفونیک در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : آقای روحانی برخلاف گذشته که در انتخاب قطعات میزان علاقه مردم و برانگیختن حس نوستالژی مخاطب را در نظر می گرفت در تازه ترین اجرای ارکستر سمفونیک تهران ابعاد هنری اجرا را بیش از هر چیزی در نظر گرفته و قرار است در این اجرا ارکستر آثاری از آهنگسازان موسیقی کلاسیک مانند چایکوفسکی، بتهوون، باروک و سیبیلیوس را به روی صحنه ببرد.

وی در ادامه افزود : همانطور که اشاره کردم یکی از نکات جالب توجه در این اجرا در نظر گرفتن جنبه های هنر موسیقی کلاسیک است و معتقدم علاقمندان به موسیقی کلاسیک و اهالی فن از انتخاب این رپرتوار و اجرای آثار توسط ارکستر سمفونیک تهران لذت خواهند برد به عنوان مثال کنسرتو پیانو اثر چایکوفسکی یکی از قطعاتی است که توجه علاقمندان را به خود جلب خواهد کرد.

لازم به ذکر است ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی خردادماه سال جاری قطعاتی چون سوییت شماره 1 کارمن اثر ژورژ بیزه و قطعه "ویلیام تل اورتور" اثری از روسینی ،"آرواره های کوسه" اثر جان ویلیامز،قطعه "وکالیز" اثر رخمانینوف ،کردند،قطعه"کارمینا بورانا" اثر کارل ارف ، پرنده آتشین 1919"اثر ایگور استراوینسکی وهمچنین موسیقی فیلم هایی چون"روح" به کارگردانی آلفرد هیچکاک اثر برنارد هرمن و" بن هور" اثر میکولوس روشا را اجرا کرد.