نمایندگان پرستاران نباید از پیگیری مطالبات موکلان خود خسته شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر انوشیروان محسنی بندپی افزود: تشکیل نظام پرستاری فرصتی را فراهم کرد که مطالبات معوقه این صنف یکی پس از دیگری با توجه به کار کارشناسی و همفکری و تعامل مسئولان این سازمان با نمایندگان مجلس و حضور آنان در مجلس یکی پس از دیگری شناسایی، طبقه بندی و پیگیری شود.

وی ادامه داد: در این راستا برخی از مطالبات پرستاران که دارای خلاء قانونی بود با طی مسیر قانونی به صورت قانون به تصویب نمایندگان مجلس رسید. البته رسیدگی به برخی مطالبات پرستاران نیاز به تصویب قانون نداشت اما پشتوانه های لازم را از دستگاههای اجرایی مانند وزارت بهداشت می طلبید که با آیین نامه و بخشنامه مسیر صحیحی را به خود گرفته و طی می کند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه انجام این اقدامات مهم و اساسی برای جامعه پرستاری در گرو تلاشهای مسئولان سازمان نظام پرستاری بوده است، تاکید کرد: در 4 سال گذشته مشارکت گسترده پرستاران در دوره دوم انتخابات نظام پرستاری باعث شد منتخبان آنان از پشتوانه قوی و رأی اعتماد مناسبی برخوردار شوند و با کسب انگیزه لازم در جهت رفع مشکلات جامعه پرستاری در زمینه های مختلف صنفی، معیشتی، فرهنگی و آموزشی پیگیری و تلاش کنند.

وی تصریح کرد: تصور می کنم این دوره نیز پرستاران با مشارکت بیشتر و حضور فعال تر به طور مجدد به کاندیداهای مورد نظر خود رأی دهند تا نشان دهند روز به روز بر تقویت نظامی که شکل گرفته و کارآمدی آن می افزاید.

محسنی بندپی به پرستاران توصیه کرد: برای انتخاب صحیح، سوابق کاری کاندیداها را مدنظر قرار دهند و افرادی را انتخاب کنند که از پیگیری مطالبات خسته نمی شوند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر منتخبان هم باید بتوانند مشکلات و مطالبات جامعه پرستاری را به درستی شناسایی کرده و با صداقت کاری، امین پرستاران باشند تا بتوانند به عنوان نماینده نظام پرستاری با تلاش و کوشش و پیگیری های لازم، امانتی را که بر عهده آنان است به سلامت به سرمنزل مقصود برسانند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: تجربه نشان داده که مسئولان کنونی سازمان نظام پرستاری تاکنون فعال بوده اند و در جهت شناسایی و رفع مشکلات پرستاران پیشگام و موفق عمل کرده اند.

وی با اعلام رضایت کمیسیون بهداشت و درمان از عملکرد سازمان نظام پرستاری، افزود: مسئولان سازمان نظام پرستاری با تلاش در جهت فراهم کردن امکانات رفاهی، توجه به وضع معیشتی پرستاران و پیگیری مطالبات قانونی جامعه پرستاری همکاری بسیار خوبی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس داشته اند و در تلاش چند ساله خود ارتقای کارآمدی را در ابعاد مختلف حرفه ای به دست آورده اند. از این رو کمیسیون بهداشت نیز پس از استماع گزارش عملکرد این سازملان رضایتمندی خود را اعلام کرد.

محسنی بندپی تاکید کرد: هر چه مشارکت پرستاران در انتخابات نظام پرستاری بیشتر باشد قدرت چانه زنی و پیگیری مطالبات و خواسته های این جامعه از سوی منتخبان آنان در دوره جدید نظام پرستاری افزایش می یابد.

وی افزود: بنابراین پرستاران و کادر پرستاری دارای کارت عضویت در نظام پرستاری را برای حضور فعال در انتخابات دوره سوم دعوت می کنیم و از آنان می خواهیم با اطلاع رسانی بیشتر و تشویق همکاران خود برای شرکت پر شور در این انتخابات زمینه تقویت سازمان صنفی خود را در دوره جدید فراهم کنند.