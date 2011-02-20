کارت عدالت هم آمد/ سود ویژه برای دارندگان این نوع کارت

برخی شهروندان در تماسی با خبرگزاری مهر اعلام کردند که وقتی امروز صبح - یکشنبه- برای دریافت یارانه نقدی به برخی شعب بانک ملی در برخی شهرها مراجعه کردند متصدیان امور بانکی خواستار افتتاح حساب برای دریافت کارت عدالت شدند.
آنان افزودند: کارت عدالت کرم رنگ و بر روی آن نقشه ایران طراحی شده است، ضمن اینکه در پائین همین کارت آرم بانک ملی در کنار نام وزارت رفاه و تامین اجتماعی دیده میشود.
به گزارش مهر، صدور کارتهای عدالت گویا فعلا به صورت پایلوت برای برخی شهروندان در برخی شعب بانک ملی در برخی شهرها اجرایی شده است تا در صورت موفقیت آمیز بودن آن، این پروژه در کل بانکها اجرایی شود.
گفته می شود بانک ملی قصد دارد برای دارندگان کارت عدالت سود ویژهای جهت یارانه نقدی آنان در نظر بگیرد.
نخستین بار زمستان سال گذشته محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از صدور 10 میلیون کارت عدالت در راستای توزیع یارانه نقدی خبر داده بود، این در حالی است که با وجود اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها از 28 آذرماه امسال، توزیع این کارتها تاکنون متوقف شده بود.
در همین حال، سید عماد حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس چندی پیش در گفتگو با مهر تاکید کرده است: در جلسه مشترک با مسئولان دولتی، طرحی توسط کمیسیون انرژی مبنی بر واگذاری کارت انرژی به خانوادهها مطرح شد که با استقبال نمایندگان دولت مطرح شد.
وی افزوده است: با برنامه ریزیهای صورت گرفته، قرار است این کارتها از سال آینده جایگزین پرداخت یارانه های نقدی شوند به نحوی که از این طریق سعی می شود تا از هدر روی منابع نقدی دولت جلوگیری به عمل آید.
حسینی خاطر نشان کرده است: هدف اصلی از طرح کارت انرژی، واریز یارانه نقدی افراد به این کارتها است به نحوی که این کارتها تنها قابلیت پرداخت قبوض را داشته باشند، البته در صورتی که مصرف خانوادهها کمتر از میزان یارانه آنها باشد، امکان برداشت نقدی نیز وجود داشته باشد.
این در حالی است که محمود رضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی نیز در گفتگو با مهر از برنامه های سیستم بانکی و بانک ملی برای ارائه خدمات بانکی از طریق یارانه های نقدی واریز شده به حساب بانکی افراد و برنامه های طراحی شده در این زمینه و ابلاغ آنها به شعب خبر داده است.
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