کارت عدالت هم آمد/ سود ویژه برای دارندگان این نوع کارت

برخی شهروندان در تماسی با خبرگزاری مهر اعلام کردند که وقتی امروز صبح - یکشنبه- برای دریافت یارانه نقدی به برخی شعب بانک ملی در برخی شهرها مراجعه کردند متصدیان امور بانکی خواستار افتتاح حساب برای دریافت کارت عدالت شدند.

آنان افزودند: کارت عدالت کرم رنگ و بر روی آن نقشه ایران طراحی شده است، ضمن اینکه در پائین همین کارت آرم بانک ملی در کنار نام وزارت رفاه و تامین اجتماعی دیده می‌شود.

به گزارش مهر، صدور کارتهای عدالت گویا فعلا به صورت پایلوت برای برخی شهروندان در برخی شعب بانک ملی در برخی شهرها اجرایی شده است تا در صورت موفقیت آمیز بودن آن، این پروژه در کل بانکها اجرایی شود.

گفته می شود بانک ملی قصد دارد برای دارندگان کارت عدالت سود ویژه‌ای جهت یارانه نقدی آنان در نظر بگیرد.

نخستین بار زمستان سال گذشته محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از صدور 10 میلیون کارت عدالت در راستای توزیع یارانه نقدی خبر داده بود، این در حالی است که با وجود اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها از 28 آذرماه امسال، توزیع این کارتها تاکنون متوقف شده بود.

در همین حال، سید عماد حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس چندی پیش در گفتگو با مهر تاکید کرده است: در جلسه مشترک با مسئولان دولتی، طرحی توسط کمیسیون انرژی مبنی بر واگذاری کارت انرژی به خانواده‌ها مطرح شد که با استقبال نمایندگان دولت مطرح شد.

وی افزوده است: با برنامه ریزیهای صورت گرفته، قرار است این کارتها از سال آینده جایگزین پرداخت یارانه های نقدی شوند به نحوی که از این طریق سعی می شود تا از هدر روی منابع نقدی دولت جلوگیری به عمل آید.

حسینی خاطر نشان کرده است: هدف اصلی از طرح کارت انرژی، واریز یارانه نقدی افراد به این کارت‎ها است به نحوی که این کارتها تنها قابلیت پرداخت قبوض را داشته باشند، البته در صورتی که مصرف خانواده‌ها کمتر از میزان یارانه آنها باشد، امکان برداشت نقدی نیز وجود داشته باشد.

این در حالی است که محمود رضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی نیز در گفتگو با مهر از برنامه های سیستم بانکی و بانک ملی برای ارائه خدمات بانکی از طریق یارانه های نقدی واریز شده به حساب بانکی افراد و برنامه های طراحی شده در این زمینه و ابلاغ آنها به شعب خبر داده است.

وی یکی از این طرحها را استفاده از تسهیلات بانکها برای خرید کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز منازل افراد عنوان و بیان کرده است: بر اساس این تسهیلات افراد به بانک وکالت می دهند که از محل منابع موجود در حساب یارانه های نقدی، اقساط توسط بانک برداشت شود.

خاوری یکی دیگر از طرحها در این زمینه را فروش اقساطی سکه ذکر کرده و اظهار داشته است: در این طرح سکه طلا به نرخ روز توسط بانک فروش اقساطی می شود و در زمان تحویل به نرخ روز با کسر 16 درصد، سکه به آنها تحویل داده می شود.

این مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه مردم می توانند از این زمینه برای پس اندازهای آتی خود در بخش یارانه های نقدی بهره مند شوند، افزوده است: در طرح فروش اقساطی سکه از ریسک نوسانات تورم و نرخ ارز مصون خواهند ماند، علاوه براینکه از تخفیف 16 درصدی نرخ سکه طلا هم استفاده می کنند.

خاوری بیان کرده است: علاوه بر دو طرح مذکور حق تقدم استفاده از تسهیلات هم پیش بینی شده است تا مردم از این طرح هم استفاده کنند، همچنین افرادی که بخواهند وجوه یارانه های نقدی خود را به امر قرض الحسنه اختصاص دهند و از ثواب آن بهره مند شود از جوایز و امکانات بانک بهره مند می شوند و این امکان هم اکنون در بانک ملی برای آنها فراهم شده است.