به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمید مکارم شیرازی در دومین جلسه هم اندیشی فعالان بین المللی استان قم با موضوع بررسی تحولات اخیر خاورمیانه که با حضور مجتبی فردوسی پور رئیس اداره خاورمیانه وزارت امور خارجه و تعدادی از مدیران و فعالان بخش بین الملل برگزار شد، اظهار داشت: ظرفیتهای علمی و فرهنگی بسیار خوبی در عرصه بین المللی در قم وجود دارند که بسیاری از آنها ناشناخته هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.



وی ادامه داد: از زمانی که دفتر وزارت امورخارجه در استان قم ایجاد شد سازماندهی خوبی در رفت و آمدهای هیئتهای خارجی صورت گرفته است و افرادی که در قم به کار بین المللی علاقه دارند می توانند از ظرفیت این دفتر بهره مند شوند.



مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود، تعامل نهادها و مراکزی که در حوزه بین المللی فعالیت می کنند با دفتر وزارت امور خارجه را یکی از اهداف برگزاری جلسه هم اندیشی فعالان بین المللی این استان عنوان کرد و یادآور شد: در صدد هستیم که در هر جلسه از یکی از کارشناسان وزارت امور خارجه دعوت کنیم تا موضوعات مورد نیاز فعالان حوزه بین المللی قم را تشریح کنند.



وی گفت: افراد مختلفی در قم انگیزه کار بین المللی دارند ولی هیچ کانونی وجود ندارد که ظرفیتهای آنها را متمرکز کند یا احیانا ظرفیتهای بین المللی را برای آنها شناسایی کند.ما سعی داریم از طریق برگزاری این جلسات، فضایی را فراهم کنیم که فعالیتهای بین المللی فردی یا جمعی نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی به یکدیگر متصل شود و زمینه ای برای توسعه عملکردها فراهم شود. ضمنا سطح آشنایی نخبگان سیاسی قم را با تحولات خارجی افزایش دهیم.



مکارم شیرازی ارائه آموزشهای دیپلماتیک و مسائل امنیتی را از جمله فعالیتهای دفتر وزارت امور خارجه در قم برشمرد و گفت: ما آمادگی داریم که در این جلسات کارشناسانی از وزارت امور خارجه دعوت کنیم و نکات تشریفاتی وحفاظتی را برای افرادی که با کشورهای دیگر ارتباطات بین المللی برقرار می کنند آموزش دهیم.



وی تاکید کرد: اگر قراراست جایگاه بین المللی قم را مورد توجه قراردهیم باید به این آموزشها چه درسطح مدیران یا کارشناسان و حتی نیروهای خدماتی بها دهیم.