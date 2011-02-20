222 نفر از محرومان استان مرکزی در بنگاههای اقتصادی مشغول بکار شدند

محسن ولیئی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این نهاد علاوه بر اینکه در زمینه اعطای تسهیلات (وام) جهت خودکفایی و اشتغال خانواده ها فعالیت می کند با معرفی جوانان و خانواده های تحت حمایت زمینه اشتغال این افراد را در موسسات غیرخصوصی و بنگاههای اقتصادی فراهم کرده و زمینه فرصت شغلی برای تعداد هزار و 41 نفر با اعطای تسهیلات فراهم شده است.

وی اضافه کرد: سازمانها و دستگاهها و موسساتی که قصد جذب نیروی انسانی کارآمد را دارند می توانند جهت گزینش نیروهای متعهد و متخصص از این نهاد اقدام کرده و این آمادگی وجود دارد تا در تامین نیروی انسانی شایسته برای هر دستگاه و آموزش آنان نهایت همکاری انجام شود.

مدیرکل کمیته امداد با بیان اینکه هم اکنون هزار و 537 حامی از یتیمان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه دو اراک حمایتهای معنوی و مالی می کنند، اظهار داشت: باتوجه به روحیه نیکوکاری و خیراندیشی مردم شهرستان اراک تاکنون تعداد 791 نفر یتیم تحت پوشش این نهاد از حمایتهای حامی طرح اکرام برخوردار می شوند.

ولیئی با اشاره به اینکه امسال سه میلیارد و 230 میلیون ریال از سوی حامیان طرح اکرام به ایتام منطقه دو اراک مساعدت شده است گفت: این نهاد همچنان آمادگی دارد تا با قرار دادن اطلاعات ایتام تحت حمایت به مردم نیکوکار استان زمینه حضور ایشان را در این حرکت خداپسندانه فراهم تا کمکی به کاهش فقر در استان و شهرستان اراک شود.



وی با اشاره به طرح موفق اکرام ایتام اضافه کرد: طرح اکرام ایتام چند سالی است در کشور به اجرا در می آید و از حرکتهای بسیار موفق این نهاد بشمار می رود و مردم خیر اندیش و نیکوکار کشور با مراجعه به دفاتر کمیته امداد و مشاهده شناسنامه ایتام، یتیم مورد نظر خود را انتخاب و تحت حمایتهای معنوی و مال قرار می دهند که در استان مرکزی و شهر اراک عملکرد مطلوبی را در برداشته است.