صنعت گردشگری و ترانزیت کلید اشتغال گیلان

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اشتغال زیادی را نمی توان در بخش کشاورزی به دلیل مکانیزه شدن جستجو کرد اما توسعه این بخش همچنان باید به عنوان اولویت نخست دراستان باشد.

وی توسعه شیلات را در گیلان با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و اظهارداشت: برنامه های خوبی در این زمینه تدوین و اجرایی می شود.

17 هزار میلیارد ریال پروژه تولیدی و صنعتی در گیلان به بهره برداری می رسد

استاندار گیلان صنعت را موتور شکوفایی استان ذکرکرد و گفت: طی یک سال آینده 17 هزار میلیارد ریال پروژه تولیدی و صنعتی به بهره برداری خواهد رسید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گیلان در بحث فولاد، ذوب آهن وسیمان حرف های زیادی برای گفتن در کشور دارد از تولید تمامی حلقه های فولاد در مقاطع مختلف از شمش، ورق، میله گرد و تیرآهن در استان خبرداد.

قهرمانی چابک با اشاره به اینکه گیلان سومین استان کشور در زمینه تولید سیمان است، خاطرنشان کرد: صنعت سیمان از صنایع مهم وتاثیرگذاراست.

وی در ادامه بر لزوم خودکفایی محصولات راهبردی کشاورزی تاکید کرد و افزود: در گیلان برنجی تولید شده که می تواند تولیدات را در هکتار افزایش دهد.

استاندار گیلان گفت: در حال حاضر بطور متوسط 2.5 تا سه تن در هکتار برنج تولید می شود در صورتیکه با کشت این رقم جدید می توان محصول برنج را به 10 تن در هکتار رساند و این کار هم اکنون در مزرعه الگویی موسسه تحقیقات برنج کشوربه انجام رسیده است.

وی همچنین به مشکلات تاریخی چای اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه هنوز مشکلات چای بطور کامل رفع نشده اما امسال تنها سالی بوده که این محصول به همت بخش خصوصی به کلی فروخته شده است.

چای در سبد صادرات قرار می گیرد

قهرمانی چابک به فعالیت بخش خصوصی در صنعت چای و همچنین بهره برداری کارخانه های مدرن فرآوری چای تا سال آینده در استان خبرداد و افزود: با این حرکت چای در سبد صادرات قرار خواهد گرفت و این ازدستاوردهای احیای سازمان چای در سفر استانی هیئت دولت است.

وی در ادامه به محصولات راهبردی زیتون و ابریشم در گیلان اشاره کرد و یادآورشد: ابریشم یکی ازصنایع هویتی و حیثیتی استان که طرح ساماندهی این محصول مهم کشاورزی به تصویب رسیده است.