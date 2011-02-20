تولیدات واحدهای غیراستاندارد در زنجان متوقف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی صبح یکشنبه در دوازدهمین جلسه شورای فنی استان زنجان، با بیان اینکه کنترل کیفیت مصالح ساختمانی امری ضروری است، روند آموزش نیروی کار صنعت ساختمانی را در سطح استان مناسب خواند و استمرار آن را الزامی دانست.

رفیعی افزود: با توجه به سیاستهای دولت، استان موظف است طی یک برنامه ریزی منظم و بررسی کارشناسی واحدهای تولیدی که از استاندارد لازم برخوردار نیستند تا رسیدن به استاندار لازم، تولیدات آنها متوقف شود.

وی یادآور شد: طبق گزارش ارائه شده از سوی سازمان فنی و حرفه ای استان، طی 10 ماه سال جاری سه هزار و 52 گواهی نامه مهارت، 557 پروانه مهارت و برای 15 هزار و 567 نفر کار مهارت صادر شده است.

معاون عمرانی استاندار زنجان تاکید کرد: تمام ادارات استان موظف به ارتقاء آموزشی کارکنان خود هستند چرا که کارکنان واحدها باید از مهارت های لازم برخوردار باشند.

رفیعی تصریح کرد: با وجود آموزش 17 حرفه آموزشی در سازمان فنی حرفه ای برای ادارات استان، انتظار می رود روند رو به رشد آموزش های فنی و حرفه ای در تمامی حوزه ها ادامه داشته باشد و میانگین رشد آن از سال های گذشته بهتر باشد.

وی ضمن ارائه گزارش فنی و حرفه ای استان به جلسه مذکور از وجود یک سفر آموزشی برای کارشناسان استان خبر داد.