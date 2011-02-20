۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۴

بر اساس یک نظرسنجی ؛

92 درصد عربها تکرار انقلاب مصر در دیگر کشورها را محتمل می دانند

کاربران جهان عرب با شرکت در یک نظرسنجی احتمال وقوع انقلابی همچون مصر را در کشورهای دیگر عربی بیش از 92 درصد ارزیابی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین نظرسنجی پایگاه خبری محیط که تا کنون 11هزار و 228 نفر در آن مشارکت داشته اند این سوال از کاربران جهان عرب پرسیده شده که آیا احتمال تکرار انقلاب مصر در کشورهای دیگر عربی را می دهید؟

بر این اساس، تا کنون 92.6 درصد از کاربران (معادل 10 هزار و 398 نفر) در پاسخ به این سوال تاکید کرده اند که احتمال وقوع این تجربه در کشورهای دیگر عربی وجود دارد. در مقابل تنها 6 درصد از مشارکت کنندگان این احتمال را رد کرده و یک درصد نیز نظر خاصی در این باره نداشته اند.

خاطر نشان می شود پس از به ثمر نشستن قیام ملت مصر علیه دیکتاتوری مبارک، موج بیداری اسلامی در دیگر کشورهای عربی از جمله یمن، بحرین، لیبی، مغرب، الجزایر و برخی دیگر از کشورها گسترده شده است.

