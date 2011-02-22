ارتباط عمیقی میان فرااخلاق و زندگی روزمره وجود دارد

دکتر جفری ریمان استاد فلسفه دانشگاه امریکن در مورد اینکه کدام یک از حوزههای اخلاق اعم از فرااخلاق، هنجاری، توصیفی و عملی ارتباط نزدیکتری با زندگی روزمره دارند به خبرنگار مهر گفت: فرااخلاق به طور معمول مطالعه منطق احکام و گزارههای اخلاقی است.
وی تأکید کرد: این حوزه به بررسی سؤالات مبنایی و اصولی از اخلاق میپردازد. برای نمونه فرااخلاق این پرسش را مورد بررسی قرار میدهد که آیا احکام و گزارههای اخلاقی درست هستند یا نادرست؟ همچنین این پرسش مورد توجه قرار میگیرد که آیا احکام اخلاقی الزام آور و دستوری هستند یا نه؟
مؤلف کتاب "عدالت و فلسفه اخلاق معاصر" در ادامه تصریح کرد: اگر منظور شما از ارتباط عمیق میان فرااخلاق و زندگی روزمره تأثیرپذیری یافتههای فرااخلاق از ملاحظات و اندیشههای اخلاقی عموم مردم باشد در این صورت من معتقد به چنین ارتباط عمیقی نیستم.
استاد ممتاز دانشگاه امریکن یادآور شد: به عبارت دیگر به این معنا فرااخلاق ارتباط عمیق با زندگی روزمره انسانها ندارد. اما باید توجه داشت که در معنای برشمرده چنین ارتباط عمیقی وجود ندارد در حالیکه در مجموع فرااخلاق و پرسشهایی مبنایی که مطرح میکند دلالت به احکام و گزارههای اخلاقی مردم دارد.
وی تأکید کرد: با مطالعه این موضوع که چگونه افراد اجتماع گزارهها و احکام اخلاقی را به کار میبرند و مورد استفاده قرار میدهند، فرااخلاق قادر خواهد بود تا پرسش در مورد منطق گزارهها و احکام اخلاقی را مطرح کند.
مؤلف "در دفاع از فلسفه سیاسی" در پایان یادآور شد: در این معنا فرااخلاق ارتباط عمیقی با زندگی روزمره انسانها و احکام اخلاقی که مردم مورد استفاده قرار میدهند دارد.
نظر شما