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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸

جودوی بین المللی آلمان/

ژاپنی‌ها با پنج مدال طلا صدرنشین شدند

ژاپنی‌ها با پنج مدال طلا صدرنشین شدند

روز نخست رقابت‌های جودوی جایزه بزرگ آلمان با درخشش ژاپنی‌ها در اوزان سبک پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی تنها نماینده ایران در این مسابقات در جدول وزن 66- کیلوگرم جودوکاری از اوکراین را در گام نخست شکست داد و سپس به "چو جو هو" از کره جنوبی با یک امتیاز یوکو نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. حریف کره‌ای میراسماعیلی تا فینال با قدرت پیش رفت اما در این مرحله به "فوکوکا" نماینده ژاپن باخت و نقره گرفت. مدال برنز هم به "میخائیل پولیان" از روسیه و "دربوت" از اوکراین رسید.

ژاپنی‌ها قبل از دستیابی به مدال طلای وزن 66- کیلوگرم، مدال طلای وزن 60- کیلوگرم را نیز کسب کرده بود."هیروکا" در دیدار پایانی این وزن "جانگ مین هو" از کره جنوبی را شکست داد و به مدال طلا دست یافت. بعد از نماینده کره جنوبی که مدال نقره گرفت، "الیو ورده" از ایتالیا و "گابنات" از مغولستان به مدال برنز مشترک دست یافتند.

"ون تیچلت" از بلژیک در فینال وزن 73- کیلوگرم برابر "اوماتسو" جودوکار ژاپنی الاصل تیم ملی اسپانیا به پیروزی رسید و طلا گرفت. این اسپانیایی به مدال نقره بسنده کرد و مدال برنز هم به "نیشی یاما" از ژاپن و نماینده رژیم اشغالگر قدس رسید.

ژاپنی‌ها علاوه بر دو طلا در بخش مردان، سه مدال طلا نیز در بانوان کسب کرده و در صدر جدول توزیع مدال‌های تورنمنت جودوی آلمان ایستادند. بلژیک با یک طلا و یک نقره، برزیل با یک طلا و کره جنوبی با دو نقره در مکان‌های بعدی رده بندی این رقابت‌ها قرار دارند.

رقابت‌های جودوی جایزه بزرگ آلمان امروز در اوزان سنگین پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 1257637

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