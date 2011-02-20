به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی تنها نماینده ایران در این مسابقات در جدول وزن 66- کیلوگرم جودوکاری از اوکراین را در گام نخست شکست داد و سپس به "چو جو هو" از کره جنوبی با یک امتیاز یوکو نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. حریف کره‌ای میراسماعیلی تا فینال با قدرت پیش رفت اما در این مرحله به "فوکوکا" نماینده ژاپن باخت و نقره گرفت. مدال برنز هم به "میخائیل پولیان" از روسیه و "دربوت" از اوکراین رسید.

ژاپنی‌ها قبل از دستیابی به مدال طلای وزن 66- کیلوگرم، مدال طلای وزن 60- کیلوگرم را نیز کسب کرده بود."هیروکا" در دیدار پایانی این وزن "جانگ مین هو" از کره جنوبی را شکست داد و به مدال طلا دست یافت. بعد از نماینده کره جنوبی که مدال نقره گرفت، "الیو ورده" از ایتالیا و "گابنات" از مغولستان به مدال برنز مشترک دست یافتند.

"ون تیچلت" از بلژیک در فینال وزن 73- کیلوگرم برابر "اوماتسو" جودوکار ژاپنی الاصل تیم ملی اسپانیا به پیروزی رسید و طلا گرفت. این اسپانیایی به مدال نقره بسنده کرد و مدال برنز هم به "نیشی یاما" از ژاپن و نماینده رژیم اشغالگر قدس رسید.

ژاپنی‌ها علاوه بر دو طلا در بخش مردان، سه مدال طلا نیز در بانوان کسب کرده و در صدر جدول توزیع مدال‌های تورنمنت جودوی آلمان ایستادند. بلژیک با یک طلا و یک نقره، برزیل با یک طلا و کره جنوبی با دو نقره در مکان‌های بعدی رده بندی این رقابت‌ها قرار دارند.

رقابت‌های جودوی جایزه بزرگ آلمان امروز در اوزان سنگین پیگیری خواهد شد.