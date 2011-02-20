تغیییر در ماهیت تهدیدات موجب تغییر در روشهای تدافعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار محسن ساسانی شامگاه شنبه در دوره آموزشی اصول ومبانی پدافند غیرعامل در اداره کل راه و ترابری استان زنجان با تشریح حلقه ها واهداف کلیدی مؤثر در پدافند غیر عامل، اقدامات لازم جهت بازدارندگی وکاهش آسیب پذیری ،تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقاء پایداری و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات واقدامات نظامی دشمن را مورد تاکید قراردادند .

سردار ساسانی به راههای ارتباطی کشور، حلقه سوم از اهداف کلیدی مؤثر اشاره کرد و مخاطبان دوره را با روشهای مقابله با آسیب های احتمالی واتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش وبه حداقل رساندن آسیب پذیری آن توصیه کرد.

همچنین شمسایی کارشناس پدافند غیر عامل با اشاره به تاریخچه سکونت گاههای انسانها در گذشته های دور وتوجه آنها به پدافند غیر عامل در برابر تهدیدات دشمنان، ملاحظات استراتژیک پدافند غیر عامل در جنگ های نوین را مورد بررسی قرارداد و توجه به این امر را ضروری برشمرد.



در این دوره آموزشی رؤسای ادارات ستادی وجمعی کارشناسان ادارات کل راه وترابری، حمل ونقل و پایانه ها، راه آهن شمالغرب، هواشناسی و فرودگاه زنجان بااهداف پدافندغیرعامل آشنا شدند.



