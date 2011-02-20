واژگونی 31 درصد خودروها در تصادفات روز گذشته

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر به مهمترین علل وقوع تصادفات روز گذشته در کشور اشاره کرد و افزود: رعایت نکردن حق تقدم عبور20 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 22 درصد و توجه نکردن به جلو با 20 درصد مهمترین علل بروز تصادفات بوده است.

وی ادامه داد: همچنین 31 درصد تصادفات روز گذشته منجر به واژگونی وسایل نقلیه و 6 درصد منجر به برخورد با عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور افزود: ساعت 12:40در محور نقده - مهاباد در استان آذربایجان غربی یک دستگاه خودروی پژو 206 به علت تجاوز به چپ با یک دستگاه اتوبوس بنز برخورد کرده که در این حادثه دو نفر کشته شدند.

وی گفت: همچنین ساعت 16:15 در محور سنندج - کامیاران در استان کردستان سه دستگاه کامیون با یکدیگر برخورد کردند که در این حادثه سه نفر کشته شدند.

سرهنگ البرزی گفت: علت بروز این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.



